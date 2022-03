Jacto privado de Roman Abramovich passou por Israel

O jacto esteve no aeroporto Ben Gurion, em Telavive, chegado de Moscovo. Israel promoveu restrições a jactos privados, podendo os mesmos estar em território israelita apenas por 24 horas.





Apesar de ser o aparelho do russo, a Reuters não conseguiu confirmar se Abramovich estava no avião.



Roman Abramovich faz parte de uma lista de sete oligarcas russos que foram sancionados pelo Reino Unido na sequência da invasão russa na Ucrânia, devido às ligações a Vladimir Putin e ao regime russo.



A União Europeia também concordou em colocar Abramovich na lista, apesar de o multimilionário negar qualquer ligação ao Kremlin.



No Reino Unido, o ministro dos Transportes revelou que as autoridades do país estão à procura de helicópteros e jactos que pertencem aos oligarcas. Nos últimos dias, várias propriedades, nas quais se incluem iates, foram apreendidas. O iate pertencente a Abramovich, no entanto, chegou a águas do Montenegro no domingo.



Israel tem sido um dos países que se mostrou neutro na questão da guerra da Ucrânia, apesar de mostrar simpatia pelo povo ucraniano nestes tempos difíceis. Israel tem sido pressionado pelos Estados Unidos para se juntar aos países que estão a impor sanções e Yair Lapid, ministro dos Negócios Estrangeiros, disse estar a estudar a situação.



O Banco de Israel revelou também que a situação está a ser monitorizada com a análise de todos os acontecimentos nos mercados e no sistema financeiro. Israel mostrou-se até agora disponível para mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia e Naftali Bennett não quer deitar por terra essa ambição.



Apesar de não impor sanções em Jerusalém, o Memorial do Holocausto de Yad Vashem anunciou na última quinta-feira ter suspendido uma parceria estratégica com Roman Abramovich, depois das sanções impostas pelo Reino Unido.