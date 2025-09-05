"Alvo legítimo". Putin ameaça atacar tropas ocidentais na Ucrânia
Esta é a resposta do presidente russo às declarações de Emmanuel Macron que anunciou o compromisso de 26 países para garantir a segurança da Ucrânia no pós-guerra.
O presidente francês traçou na quinta-feira o cenário de uma força internacional terrestre, marítima e aérea na Ucrânia.
Esta sexta-feira, Vladimir Putin afirmou “se algumas tropas aparecerem lá, especialmente agora, durante operações militares, partimos do princípio de que estas serão alvos legítimos para serem destruídos”.
No fórum económico em Vladivostok, o líder russo acrescentou: “se forem tomadas decisões que conduzam à paz, a uma paz duradoura, então simplesmente não vejo qualquer sentido na sua presença no território da Ucrânia, ponto final.”
A Rússia há muito argumenta que uma das razões para invadir a Ucrânia foi impedir que a NATO aceitasse Kiev como membro e colocasse as suas forças na Ucrânia.
Um encontro no qual 26 países se mostraram disponíveis para enviar militares para o território ucraniano, de forma a dar garantias de segurança à Ucrânia, no pós-guerra.
A Rússia acusou ainda os estados europeus de "atrapalharem" a resolução da guerra na Ucrânia. "Os europeus estão a obstruir a resolução na Ucrânia. Não estão a contribuir", disse o porta-voz da presidência russa.
Agora, Putin alerta que essa força internacional em terra, no ar e no mar, poderá ser um alvo dos ataques por parte da Rússia.
"Ninguém duvide que a Rússia respeitará integralmente" as futuras garantias de segurança para a Ucrânia, afirmou.
Durante o discurso em Vladivostok, Vladimir Putin convidou Zelensky para conversações de paz em Moscovo.
"Já disse: estou disposto, por favor, venha, nós garantimos condições de trabalho e segurança completas e seguras. A garantia é de 100%", palavra de Putin.