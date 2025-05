Após conversações de paz. Ataque russo mata nove pessoas na Ucrânia

A agência de notícias estatal russa TASS informou, citando uma declaração do Ministério da Defesa, que as forças russas atingiram uma área de preparação de equipamento militar ucraniano na região de Sumy com drones.

Drones ucranianos atingem depósito de munições na Crimeia

Conversações em Istambul

No final de uma semana de grande tensão, Kiev e Moscovo mantiveram finalmente as suas primeiras conversações diretas em três anos, o que evidenciou sobretudo o fosso que é necessário colmatar para pôr fim ao conflito desencadeado pela invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022.





Este sábado, um dia depois das primeiras conversações de paz diretas entre as duas partes, o Kremlin revelou que um encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é “possível” desde que Moscovo e Kiev cheguem previamente a “acordos”.



“Essa reunião, fruto do trabalho de ambas as partes e da conclusão de acordos, é possível. Mas apenas após acordos entre os dois lados”, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.







Mas a reunião terminou sem o anúncio de um cessar-fogo, apesar de esta ser “a prioridade” declarada por Kiev e pelos seus aliados.

O Kremlin concordou na sexta-feira que essa cimeira era “certamente necessária”.





c/ agências



“Uminimigo atingiu um autocarro perto de Bilopillia, matando nove pessoas e ferindo quatro”, disse a administração militar da região fronteiriça de Sumy na rede social Telegram, onde publicou fotos da carcaça de um miniautocarro numa estrada.Ihor Tkachenko acrescentou que a operação de resgate estava a decorrer.A polícia da Ucrânia publicou fotos de uma carrinha de passageiros azul-escura quase destruída, com o teto arrancado e as janelas estilhaçadas.Apesar da pressão que os aliados de Kiev estão a tentar exercer, ameaçando Moscovo com novas sanções, as hostilidades continuam no terreno.As autoridades regionais de Donetsk (leste) e Kherson (sudeste) também comunicaram ataques russos, que mataram duas pessoas e uma pessoa, respetivamente, na sexta-feira.ucranianos atingiram um depósito de munições na Crimeia ocupada pela Rússia, causando uma forte detonação em armazéns onde equipamentos militares, armas e combustível estavam armazenados, disse uma fonte do serviço de segurança da Ucrânia à Reuters este sábado.A fonte disse que oA Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia em 2014.O chefe da delegação ucraniana, Roustem Oumerov, e Vladimir Medinski referiram que a parte ucraniana tinha também levantado a possibilidade de um encontro entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, o que seria inédito desde o início da invasão russa.No entanto, o negociador russo limitou-se a dizer que Moscovo tinha “tomado nota deste pedido”.Antes da reunião, o negociador russo Vladimir Medinski, historiador nacionalista e conselheiro do Kremlin, tinha reiterado que Moscovo queria discutir as “causas profundas” do conflito e encarava estas conversações como “a continuação” das conversações de 2022, durante as quais Moscovo tinha adotado posições maximalistas.Os líderes da Ucrânia, Alemanha, França, Reino Unido e Polónia falaram ao telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que na véspera tinha afirmado estar pronto para se encontrar com Putin “o mais rapidamente possível”, sem o que “nada acontecerá” para resolver o conflito.