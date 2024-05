Aproximação de países da CPLP à Rússia é "machadada"

Maxim Shemetov - Reuters

O Governo português está preocupado com as ligações reforçadas entre a Rússia e dois países da CPLP, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Um estreitar de laços que o professor Fernando Jorge Cardoso, da Universidade Autónoma de Lisboa, especialista em assuntos africanos, vê como "uma machadada" na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.