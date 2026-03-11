Ataque de drone russo faz pelo menos dois mortos em Kharkiv

Kiev atinge fábrica de mísseis na região de Bryansk

Segundo Kiev, a unidade produz componentes críticos para mísseis.

"A fábrica produzia componentes eletrónicos para mísseis russos. Os mesmos mísseis que atingem as nossas cidades, as nossas vilas e civis", sublinhou. A cidade de Bryansk, com cerca de 400 mil habitantes, está localizada a cerca de 100 quilómetros em linha reta da fronteira com a Ucrânia.

"O alvo foi atingido e foram registados danos significativos nas instalações de produção", afirmou o Estado-Maior. "A extensão dos danos está a ser apurada."

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país.





