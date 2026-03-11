Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataque de drone russo faz pelo menos dois mortos em Kharkiv
Um drone russo atingiu um estabelecimento comercial em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, provocando dois mortos e sete feridos, segundo as autoridades locais.
"Duas pessoas morreram no ataque russo ao distrito de Shevchenkivsky, em Kharkiv", disse Oleg Synegubov, chefe da administração militar regional de Kharkiv, na rede social Telegram.
Oleg Syniehubov acrescentou ainda que, de acordo com informações preliminares, os feridos estavam em estado grave e a receber a assistência necessária.
"Segundo os primeiros relatos, todos sofreram traumatismos devido à explosão, de gravidade variável", avançou.
Kharkiv, uma cidade universitária e industrial localizada a 30 quilómetros da fronteira com a Rússia, resistiu aos primeiros avanços das forças russas após a invasão em grande escala em fevereiro de 2022 e, desde então, tem sido alvo frequente de ataques aéreos russos.
Kiev atinge fábrica de mísseis na região de Bryansk
As forças ucranianas atacaram na terça-feira uma importante fábrica de componentes de mísseis na região fronteiriça russa de Bryansk, avançou o presidente Volodymyr Zelensky.
Os militares ucranianos afirmaram que foram utilizados mísseis britânicos Storm Shadow contra a fábrica de Kremniy El e divulgaram um vídeo que, segundo eles, mostra explosões e um incêndio na fábrica. Segundo Kiev, a unidade produz componentes críticos para mísseis.
"Os nossos combatentes atacaram uma das importantes fábricas militares russas em Bryansk", afirmou Zelensky no tradicional vídeo diário, referindo-se a um relatório do comandante ucraniano Oleksandr Syrskyi.
O governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, afirmou no Telegram que seis civis foram mortos e 37 ficaram feridos, e publicou um vídeo que o mostra no local.
Bogomaz não mencionou a fábrica no que descreveu como um "ataque terrorista com mísseis". Os feridos estavam a receber tratamentos em hospitais.
Para a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, o ataque foi premeditado e dirigido contra civis, e desafiou a ONU a avaliar o sucedido.
"O regime de Kiev atacou deliberadamente a população civil. O secretário-geral da ONU, que comenta regularmente as situações que envolvem a crise ucraniana, não pode deixar de ver isto", escreveu Zakharova no Telegram.
Já o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia descreveu a fábrica como "um elo crucial na cadeia de produção de armas russas de alta precisão", que fabrica dispositivos semicondutores e microchips integrados."O alvo foi atingido e foram registados danos significativos nas instalações de produção", afirmou o Estado-Maior. "A extensão dos danos está a ser apurada."
De acordo com a mesma fonte, a fábrica produz semicondutores e microprocessadores usados principalmente no fabrico de mísseis Iskander que Moscovo utiliza para bombardear a Ucrânia.
O vídeo publicado no Telegram mostrava imagens aéreas de uma série de explosões e grandes incêndios numa vasta área junto a uma floresta.
Em resposta aos ataques russos que atingem diariamente o seu território desde a invasão em grande escala do país em fevereiro de 2022, Kiev ataca regularmente infraestruturas da indústria bélica na Rússia.
A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país.
c/ agências