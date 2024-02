Ataque russo em Sumy (nordeste) faz 3 mortos anuncia Kiev

De acordo com o ministro, as vítimas do ataque estavam na altura no escritório de uma empresa agrícola que foi atingida pelo bombardeamento, numa pequena aldeia de Sumy.

Klymenko informou que a Rússia lançou sete bombas guiadas no distrito de Sumy, numa mensagem nas redes sociais onde divulgou uma foto das equipas de resgate nos escombros de um pequeno prédio.

Esta região, na fronteira com a Rússia, tem sido alvo regular das forças russas, desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, mas está longe das zonas de combate mais intenso, localizadas mais a sul.

As forças russas já conseguiram introduzir-se na região de Sumy, mas foram rechaçadas logo no início da operação militar, na primavera de 2022.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.