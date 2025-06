Ataque ucraniano a fábrica de componentes eletrónicos em Chuvashia

“A situação está completamente sob controlo”, acrescentou.







A Ucrânia envia regularmente drones para atacar alvos na Rússia, em resposta aos bombardeamentos aéreos diários do seu território pelos militares russos desde o lançamento de uma ofensiva em grande escala em fevereiro de 2022.





Não ficou imediatamente claro se os drones causaram algum dano. Nikolayev disse que outro drone caiu em alguns campos na área da capital da região, Cheboksary.

O exército ucraniano disse que o ataque de drones provocou um incêndio em grande escala na fábrica VNIIR. Segundo a Reuters, o VNIIR - Instituto Russo de Design de Investigação Científica e Tecnológica de Engenharia de Relés com produção experimental na Chuvashia - está na lista de sanções dos EUA.





O Ministério russo da Defesa - que informa apenas quantos drones foram destruídos e não quantos a Ucrânia lançou - afirmou no Telegram que as suas unidades derrubaram dois drones sobre a Chuvashia. No total, segundo o Ministério, os sistemas de defesa aérea destruíram 49 drones ucranianos durante a noite sobre a Rússia.

Drones atingem aeródromo militar

Rússia lançou 479 drones contra a Ucrânia durante a noite

“Foram registados impactos em dez locais”, acrescentou, sem dar mais pormenores.

Há vários meses que Kiev pede a Moscovo uma trégua de 30 dias para iniciar conversações de paz, mas o Kremlin recusa-se a fazê-lo.





c/ agências

, revelou o governador da Chuvashia, Oleg Nikolayev, numa declaração no Telegram.Segundo Nikolayev,Já osno Telegram, esta segunda-feira,Kiev tem afirmado frequentemente que os seus ataques dentro da Rússia têm como objetivo destruir infraestruturas fundamentais para os esforços de guerra de Moscovo e são uma resposta aos contínuos ataques russos à Ucrânia.Segundo Kiev,ucranianos atingiram dois aviões no aeródromo militar de Savasleika, na região de Nizhny Novgorod, na Federação Russa, de onde descolam regularmente aeronaves MiG-31K, que transportam mísseis hipersónicos Kinzhal."O atacante russo está a utilizar [o aeródromo] para atacar território ucraniano", refere a nota do Estado-Maior-General que relata o ataque.A nota acrescenta que,Já na região de Voronezh, que faz fronteira com a Ucrânia, um ataque deucranianos danificou um gasoduto, cortando o fornecimento de gás a 22 clientes, revelou o governador da região, Alexander Gusev.A Rússia lançou um número recorde de 479explosivos contra a Ucrânia durante a noite de domingo, anunciou a força aérea ucraniana após esta última série de ataques, que surgem numa altura em que Moscovo continua a recusar os pedidos de cessar-fogo de Kiev.No dia 1 de junho, a Ucrânia afirmou ter sido alvo de 472durante a noite, um número recorde até então, de acordo com a força aérea à AFP.A troca deveria ter ocorrido durante o fim de semana, mas deverá finalmente ter lugar esta “semana”, de acordo com o chefe dos serviços secretos militares ucranianos, Kyrylo Boudanov.A Rússia tem atacado diariamente a Ucrânia desde o lançamento da sua invasão em grande escala, a 24 de fevereiro de 2022, bombardeando cidades e aldeias.