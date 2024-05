Ataques russos voltam a pôr em causa abastecimento de energia na Ucrânia

Os ataques visaram instalações de produção e transporte de eletricidade nas regiões de Poltava (leste), Kirovograd (centro), Zaporizhia (sul), Lviv, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia (oeste).

", escreveu no Telegram o ministro ucraniano da Energia, Guerman Galushchenko.A cidade de Kherson, no sul, foi também “parcialmente privada de eletricidade” devido a “ataques inimigos”, afirmou o governador Oleksandre Prokoudine.“Os”, lamentou o operador, acrescentando que este foi o quinto ataque “maciço” à rede de energia desde o início do ano.

A Força Aérea ucraniana afirmou ter abatido 39 dos 55 mísseis lançados pela Rússia, bem como 20 dos 21 drones de ataque.

A empresa acrescentou que as suas instalações foram bombardeadas cerca de 180 vezes desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, incluindo cinco vezes nas últimas seis semanas.A Rússia tem vindo a bombardear a rede energética da Ucrânia há meses, causando danos consideráveis e cortes de energia generalizados.

Infraestruturas ferroviárias visadas

Segundo a administração militar da cidade de Kiev, os bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS dispararam vários mísseis de cruzeiro contra a capital, que foi colocada em alerta máximo durante três horas. Todos os mísseis foram abatidos, acrescentou.

As infraestruturas ferroviárias também foram atingidas na região de Kherson.

A infraestrutura ferroviária é particularmente vital na Ucrânia, onde todo o tráfego aéreo civil está paralisado desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

“Os carris foram danificados”, explicou o governador Oleksandre Prokoudine, acrescentando que o tráfego numa das linhas foi restringido.



Atacar os caminhos-de-ferro pode impedir o fornecimento de material militar, nomeadamente proveniente do Ocidente.

Zelensky denuncia terror russo

Kiev alega que Moscovo intensificou os seus ataques aéreos e terrestres no período que antecede as celebrações nacionais de 9 de maio, data em que a Rússia comemora a vitória na II Guerra Mundial, e para tirar partido da escassez de armas na Ucrânia, que aguarda a chegada de fornecimentos de armas cruciais, nomeadamente dos Estados Unidos.

“O mundo não deve dar a mínima hipótese ao novo nazismo”, defendeu o presidente ucraniano, apelando aos seus aliados para que forneçam mais ajuda militar.