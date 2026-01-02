Autoridades relatam um dos maiores ataques com drones sobre Zaporizhia

Fedorov sublinhou que, embora não tenha havido vítimas, a capital da região de Zaporizhia, que tem o mesmo nome, sofreu danos significativos.

"Durante o feriado de Ano Novo, o inimigo [Rússia] atacou implacavelmente Zaporizhia e os seus arredores", alertou Fedorov.

O responsável ucraniano afirmou que nove drones atingiram casas, lojas e infraestruturas na cidade de Zaporizhia, de acordo com uma mensagem que publicou na rede social Telegram.

Fedorov referiu que a atuação das forças ucranianas e dos sistemas de defesa aérea impediu danos ainda maiores.

"A defesa aérea evitou vítimas entre os moradores", afirmou o governador regional.

Esta é a segunda vaga de ataques na região, após os ocorridos na quinta-feira, que fez pelo menos 30 feridos.

Durante a noite, as forças ucranianas identificaram 118 drones originários de território russo, dos quais 86 foram intercetados.