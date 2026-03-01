Última Hora
Bélgica interceta no Mar do Norte petroleiro da frota fantasma da Rússia

As forças especiais da Bélgica intercetaram um navio pertencente à designada frota fantasma da Rússia durante a última noite no Mar do Norte, anunciou hoje o Governo belga.

"Hoje, um navio da frota fantasma da Rússia foi intercetado no Mar do Norte", escreveu o vice primeiro-ministro da Bélgica, Maxime Prévot, no Facebook, numa mensagem em que agradeceu às forças especiais pelo seu "profissionalismo e coragem excecionais".

O ministro da Defesa, Theo Francken, tinha declarado numa mensagem anterior que o petroleiro foi "escoltado até ao porto de Zeebrugge, onde será apreendido".

A Rússia tem utilizado uma frota de petroleiros antigos e de propriedade obscura para contornar as restrições impostas às suas exportações de petróleo bruto após a invasão da Ucrânia, em 2022.

A União Europeia incluiu centenas destes navios na `lista negra`, num esforço para enfraquecer a capacidade de financiamento de guerra de Moscovo.

A operação de hoje foi feita em conjunto com países parceiros do G7, dos países nórdicos e do Báltico, e em coordenação com a França.

