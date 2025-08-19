Costa perspetiva reuniões bilaterais, trilaterais e quadrilaterais sobre Ucrânia

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Os líderes europeus reuniram-se esta terça-feira por videoconferência para analisarem os últimos desenvolvimentos sobre a situação na Ucrânia. Num balanço destas conversações, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, falou de "um ponto crítico" em que "nada está garantido". Mas perspetivou um cenário futuro de reuniões destinadas a pôr termo à guerra com "garantias de segurança".

"O que importa é que as mortes terminem, a destruição terminem e que as negociações sejam possíveis de ter lugar e que sejam bem sucedidas, qualquer que seja o seu formato", enfatizou.



Questionado sobre a possibilidade de posicionar tropas europeias em território ucraniano, António Costa sublinhou que "está estabelecido" que, ao nível da denominada "coligação de voluntários", seja definido a breve trecho o formato do apoio ao país invadido pela Rússia em matéria de segurança.



"Convém ter uma noção clara: quem tem os pés no terreno, quem está na linha da frente e a base das garantias de segurança são as Forças Armadas ucranianas, que têm feito um trabalho heroico, ao longo destes três anos, que são o exército europeu mais bem preparado para uma ação de combate positiva. A ação dos Estados e da Europa será sempre de suporte", ressalvou.