Putin e Zelensky. Reunião à vista após cimeira com líderes europeus e da Ucrânia na Casa Branca

A reunião em Washington foi convocada por Donald Trump, após uma cimeira no Alasca na sexta-feira com o homólogo russo, que não produziu nenhum anúncio relacionado com um acordo para o conflito.

Os parceiros europeus de Kiev têm por seu lado exigido como primeiro passo um cessar-fogo, enquanto as forças russas continuam a fazer ataques diários - com vagas de drones, bombas e mísseis - contra infraestruturas ucranianas, frequentemente civis.

Macron quer encontro Zelensky – Putin na Europa

Garantias de segurança

Após uma primeira reunião com Zelensky, seguiu-se uma reunião de Trump também com os líderes europeus, que terminou em conversações na Sala Oval da Casa Branca, tendo sido discutidas as garantias de segurança para a Ucrânia, acrescentou o presidente norte-americano na rede mesma rede social.

Moscovo recusa quaisquer garantias de segurança através da NATO e do seu mecanismo de defesa coletiva, o artigo 5.º.

Cessar-fogo antes das negociações de paz

Troca de terras



O Kremlin quer, por meio de negociações, capturar terras que as tropas russas não conseguiram conquistar, incluindo a região de Donbass, um centro económico e industrial, no leste da Ucrânia.

"Obrigado"

Volodymyr Zelensky foi criticado pelos apoiantes de Donald Trump, em fevereiro, pelo seu traje de inspiração militar, considerado demasiado casual.





Em mensagem na rede social Truth, Trump afirmou que, no final da reunião na Casa Branca com Zelensky e líderes europeus sobre o conflito na Ucrânia, telefonou a Putin e iniciou “os preparativos para uma reunião, em local a determinar”, entre os chefes de Estado russo e ucraniano.Citando fonte próxima do encontro, a AFP adianta que Putin disse a Trump estar pronto a encontrar-se com Zelensky."Estamos prontos para um encontro bilateral com Putin e depois disso esperamos um encontro trilateral" com a participação de Donald Trump, afirmou o chefe de Estado ucraniano à imprensa.Sem mencionar especificamente um futuro encontro Putin-Zelensky, o Kremlin confirmou apenas que o presidente russo e Trump discutiram por telefone a possibilidade de aumentar o nível de representação na próxima ronda de conversações diretas com a Ucrânia."Discutiu-se a ideia de que seria necessário explorar a possibilidade de elevar a representação da Ucrânia e da Rússia a um nível superior", disse o conselheiro diplomático do presidente russo para a política internacional, Yuri Ushakov, citado pela agência de notícias Tass., acrescentou Ushakov.Em declarações aos meios de comunicação russos, Ushakov adiantou que a conversa durou 40 minutos.A Rússia tem condicionado um encontro com o presidente ucraniano a uma aceitação prévia sobre os termos de um acordo de paz, que os dois líderes celebrariam.A escolha de Medinsky foi amplamente criticada pela Ucrânia, União Europeia e NATO, por demonstrar falta de compromisso do Kremlin em chegar a um acordo de paz.O encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin deverá realizar-se na Europa, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, que defende a sua realização em Genebra."Mais do que uma hipótese, é mesmo a vontade coletiva", disse Macron numa entrevista transmitida na terça-feira pela LCI, quando questionado sobre a realização deste encontro na Europa, anunciado após o encontro em Washington., recordou.Na segunda-feira, Donald Trump e os líderes europeus também "discutiram", segundo o presidente norte-americano."Todos estão muito contentes com a possibilidade de paz para a Rússia/Ucrânia. Mais uma vez, este foi um passo inicial muito bom para uma guerra que já dura há quase quatro anos", referiu Trump.Além de Zelensky, marcaram presença segunda-feira, na Casa Branca, os líderes alemão, Friedrich Merz, francês, Emmanuel Macron, e britânico, Keir Starmer. Estiveram ainda presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o chefe Estado da Finlândia, Alexander Stubb.a partir desta terça-feira ao meio-dia da "coligação dos dispostos", os "30 países que trabalham em garantias de segurança para os manter informados sobre o que foi decidido".Para o inquilino do Eliseu, “quando falamos sobre garantias de segurança, também estamos a falar sobre a questão da segurança do continente europeu”.Trump pareceu descartar a necessidade de qualquer cessar-fogo antes das negociações para colocar um ponto final no conflito que começou em fevereiro de 2022.Um cessar-fogo também poderia ser um pouco mais fácil de ser acordado do que um acordo de paz completo, o que levaria muitos meses de negociações, durante os quais o ataque da Rússia à Ucrânia provavelmente continuaria.Mas os líderes europeus pareceram reagir, com a refutação mais forte vindo do chanceler alemão Friedrich Merz."Então, vamos trabalhar nisso e tentar pressionar a Rússia."Quando solicitado a falar, Zelensky não reiterou seus apelos anteriores para que um cessar-fogo fosse estabelecidoPara Zelensky, as possíveis concessões territoriais exigidas pela Rússia à Ucrânia são "uma questão que deixaremos entre mim e Putin".A Ucrânia, segundo o plano russo, estaria essencialmente a negociar por diferentes partes de seu próprio território. Putin obteria áreas estratégicas valiosas e ofereceria outras regiões menos críticas que Moscovo já conquistou em outras partes da Ucrânia.O chanceler alemão, Friedrich Merz, por sua vez, afirmou que a Ucrânia não deveria ser forçada a fazer concessões territoriais como parte de um possível acordo de paz.. “A Ucrânia fará as concessões que considerar justas e apropriadas"."De qualquer forma, sejamos muito cautelosos quando falamos de reconhecimento legal. Não ajamos com base no reconhecimento legal, ou seja, não deixemos que países que são garantes da ordem internacional digam, porque estamos a abrir uma caixa de Pandora", alertou."Obrigado pelo convite e muito obrigado pelos vossos esforços, os vossos esforços pessoais para acabar com a matança e parar esta guerra", disse o presidente ucraniano, que tinha sido criticado pela sua ingratidão da última vez.Antes de uma reunião alargada com os líderes europeus, Trump e Zelensky tiveram um encontro bilateral na Sala Oval, onde responderam a algumas perguntas dos jornalistas num tom cordial, o oposto da humilhação pública sofrida pelo presidente ucraniano no mesmo local no final de fevereiro.Volodymyr Zelensky e os europeus fizeram tudo o que podiam para deixar Donald Trump no melhor humor possível após o seu encontro inconclusivo com Vladimir Putin na sexta-feira, durante o qual o presidente russo não fez concessões à Ucrânia.