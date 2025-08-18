EM DIRETO
Guerra na Ucrânia. Líderes europeus reúnem-se com Trump em Washington
Guerra na Ucrânia. Líderes europeus reúnem-se com Trump em Washington

por Rachel Mestre Mesquita - RTP

O presidente ucraniano está em Washington para uma reunião decisiva sobre a guerra na Ucrânia. O encontro na Casa Branca conta também com a presença de vários líderes europeus e acontece três dias após a cimeira que juntou Trump e Putin no Alasca. Acompanhe aqui todos os desenvolvimentos.

Foto: Kevin Lamarque - Reuters

por RTP

Zelensky aberto a eleições "seguras" na Ucrânia

Questionado por um jornalista sobre a possibilidade da realização de eleições na Ucrânia, o presidente ucraniano afirmou estar aberto a essa possibilidade em circunstâncias seguras, caso o conflito com a Rússia chegue ao fim.

"Precisamos de trabalhar no Parlamento porque durante a guerra não se pode realizar eleições", afirmou Zelensky, explicando que é necessário que as pessoas tenham eleições democráticas, abertas e legais.

Recorde-se que as eleições na Ucrânia estão atualmente suspensas sob a lei marcial.
por RTP

Trump reitera vontade de organizar "reunião trilateral" com Zelensky e Putin

O presidente americano reiterou a sua vontade de organizar um encontro a três com os presidentes da Ucrânia e da Rússia, "se tudo correr bem" na reunião com o presidente ucraniano esta segunda-feira na Casa Branca. Volodymyr Zelensky mostrou disponibilidade para o encontro.

"Devemos ter uma reunião trilateral", defendeu Donald Trump. 
por RTP

"Nós vamos envolver-nos". Trump garante que "não é o fim" do apoio americano à Ucrânia

Donald Trump garantiu que "não é o fim" do apoio de Washington à Ucrânia e que haverá garantias de segurança em caso de acordo de paz.

O presidente americano afirmou esta segunda-feira que acredita que existem "boas hipóteses de chegar" ao fim do conflito na Ucrânia e que Washington garantirá a segurança da Ucrãnia. 

"Haverá muita, muita ajuda em matéria de segurança. Haverá muita ajuda. Será uma coisa boa", disse Trump, ao lado de Zelensky, na Casa Branca. "Nós vamos envolver-nos", prometeu. 
por RTP

Zelensky elogia os "esforços" de Trump para pôr fim à guerra na Ucrânia

Na Sala Oval, na Casa Branca, Volodymyr Zelensky agradeceu a Donald Trump pelo convite para visitar a Casa Branca e elogiou os seus "esforços para pôr fim à guerra". Já o presidente americano, elogiou os "excelentes progressos" nas negociações com Vladmir Putin.
por RTP

Trump e Zelensky reunidos na Sala Oval

Antes do encontro bilateral entre Trump e Zelensky, os líderes dos Estados Unidos e da Ucrânia falam aos jornalistas a partir da Sala Oval da Casa Branca. Nas suas primeiras palavras, Zelensky agradeceu a Trump os esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia, enquanto Trump reiterou que "se tudo correr bem" quer organizar uma reunião a três com Zelensky e Putin.

(em atualização)

O presidente americano afirmou esta segunda-feira que acredita que estão a ser feitos "progressos muito substanciais" nas suas conversações com Vladimir Putin. "Penso que há uma possibilidade de que algo possa resultar disso", acrescentou Trump. 
por RTP

Zelensky chegou à Casa Branca

O presidente ucraniano já se encontra na Casa Branca onde foi recebido por Donald Trump.

Após a chegada dos outros líderes europeus foi a vez de Volodymyr Zelensky chegar à Casa Branca, em Washington, para o encontro bilateral com o presidente americano.


por RTP

Zelensky afirma que líderes europeus "coordenaram" as suas posições para o encontro com Trump

O presidente ucraniano revelou que os líderes europeus "coordenaram" as suas posições para o encontro com Donald Trump.

"Com os líderes finlandês, britânico e italiana, da Comissão Europeia e o secretário-geral da OTAN, coordenámos as nossas posições antes do encontro com o presidente Trump", escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais.


"É importante que a dinâmica de todos os nossos encontros conduza precisamente a este resultado", acrescentou o líder ucraniano. 

"Compreendemos que não se deve esperar que Putin renuncie voluntariamente à agressão e a novas tentativas de conquista", afirmou Zelensky, acrescentando: "A Ucrânia está pronta para uma trégua verdadeira e para a criação de uma nova arquitetura de segurança".
por RTP

Líderes europeus já começaram a chegar à Casa Branca

Os líderes europeus já começaram a chegar à Casa Branca, em Washington, para a reunião multilateral com o presidente americano, Donald Trump.

O chefe da NATO, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, foram os primeiros líderes europeus a chegar esta segunda-feira à Casa Branca. Seguiram-se a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o presidente finlandês, Alexander Stubb.

Deverão juntar-se a eles, nos próximos minutos, o chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente francês, Emmanuel Macron. 

Antes do encontro com os líderes europeus, Donald Trump vai reunir-se primeiro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para uma conversa bilateral.

por RTP

Um alerta de ataque aéreo soa em Kiev antes do encontro entre Zelensky e Trump

Um alerta aéreo soou esta segunda-feira em Kiev e em toda a Ucrânia, pouco antes do início das negociações entre Zelensky e Trump, na Casa Branca, de acordo com a agência France Presse (AFP).

A Força áerea da Ucrânia anuncia que o alerta foi acionado em todo o país devido à descolagem de um avião russo Mig-31, portador de mísseis hipersónicos Kinjac, usados por Moscovo para a bombardear o país vizinho. 
por RTP

Líderes da União Europeia reúnem-se na terça-feira para analisar reuniões na Casa Branca

Os líderes dos países da União Europeia vão reunir-se na terça-feira por videoconferência "para fazer o ponto da situação" sobre as reuniões desta segunda-feira entre os líderes norte-americano e ucraniano, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, anunciou o presidente do Conselho Europeu na rede social X.

"Organizei uma videoconferência com os membros do Conselho Europeu para amanhã, às 13:00 locais (menos uma hora em Lisboa), para informá-los sobre a reunião de hoje em Washington sobre a Ucrânia", escreveu António Costa nas redes sociais.


por RTP

Trump saúda "grande dia na Casa Branca" com visita de Zelensky e líderes europeus

O presidente norte-americano Donald Trump considerou que o encontro desta segunda-feira, 18 de agosto, na Casa Branca representa uma "grande honra para a América", numa publicação na plataforma Truth Social.

"Nunca recebemos tantos líderes europeus ao mesmo tempo", escreveu Trump, no dia em que recebe o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente britânico Keir Starmer, a primeira-ministra italiana Georgia Meloni, o chanceler alemão Friedrich Merz, o presidente finlandês Alexander Stubb, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

 

por RTP

Zelensky insiste na necessidade de obter garantias de segurança antes do encontro

Durante uma reunião em Washington com o enviado norte-americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, que antecede o encontro com Donald Trump o presidente ucraniano insistiu na necessidade de obter garantias de segurança ocidentais.

"Espero que tenhamos tempo para falar sobre a estrutura das garantias de segurança. Isso é realmente o mais importante", afirmou Zelensky, citado pela agência de notícias Agence France-Presse (AFP).
por Rachel Mestre Mesquita - RTP

Em Washington, Zelensky considera que ataques russos visam "humilhar esforços diplomáticos"

Simon Wohlfahrt - AFP

Volodymyr Zelensky, atualmente em Washington para uma reunião decisiva sobre a guerra na Ucrânia esta segunda-feira, denunciou os vários ataques russos que ocorreram nas últimas horas em Kharkiv e Zaporijia. Antes do encontro, o presidente ucraniano exortou Trump a instaurar "a paz pela força" contra a Rússia.

O presidente norte-americano, Donald Trump, recebe esta segunda-feira na Casa Branca Volodymyr Zelensky e os líderes europeus, incluindo Ursula von der Leyen e Mark Rutte, três dias após a cimeira bilateral com o presidente russo Vladimir Putin, no Alasca. Trump reúne-se com Zelensky às 13h15 locais (18h15 em Lisboa), na Sala Oval, e depois com os líderes europeus às 15h00 (20h00 em Lisboa), na Sala Leste da Casa Branca. 

"Grande dia na Casa Branca"

Numa das suas publicações na rede Truth Social, Donald Trump, escreveu que o encontro desta segunda-feira representa uma "grande honra para a América". 

"Nunca recebemos tantos líderes europeus ao mesmo tempo", escreveu Trump, enquanto se prepara para receber Emmanuel Macron, Keir Starmer, Georgia Meloni, Friedrich Merz, Alexander Stubb, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. 




A poucas horas da reunião com Zelensky e os líderes europeus, Trump pressionou o presidente da Ucrânia através de uma publicação na Truth Social, numa altura das negociações em que Kiev recusa categoricamente qualquer "cessão" de territórios.

"O presidente ucraniano, Zelensky, pode pôr fim à guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar a lutar. Lembrem-se de como tudo começou. Não há hipótese de recuperar a Crimeia cedida por Obama (há 12 anos, sem que um único tiro fosse disparado) e NÃO HÁ HIPÓTESE DE A UCRÂNIA ENTRAR NA NATO", escreveu Trump, empurrando a decisão para as mãos de Zelensky. 
"Ataque russo demonstrativo e cínico"
O presidente ucraniano denunciou esta segunda-feira o "ataque russo demonstrativo e cínico" em Khakiv, que causou a morte a sete pessoas, incluindo pelo menos uma criança. De acordo com Zelensky, os russos "sabem que hoje (segunda-feira) se realiza uma reunião em Washington para discutir o fim da guerra".


"Todos aspiram a uma paz digna e a uma verdadeira segurança. No entanto, neste preciso momento, os russos estão a atacar Kharkiv, Zaporijia, a região de Sumy e Odessa, destruindo edifícios residenciais e as nossas infraestruturas civis”, prossegue Zelensky, insistindo uma vez mais na necessidade de “pôr fim à guerra” na Ucrânia.
Trump tem força para forçar paz na Ucrânia

À chegada a Washington, no domingo à noite, o presidente ucraniano afirmou que esperava que a “força unida” da Ucrânia com os seus homólogos europeus e norte-americanos obrigassem Moscovo a aceitar a paz.

"Estou grato ao presidente dos Estados Unidos pelo convite. Todos nós queremos igualmente pôr fim a esta guerra de forma rápida e fiável", escreveu o líder ucraniano, na rede social Telegram. "E espero que a nossa força unida com a América e com os nossos amigos europeus obrigue a Rússia a aceitar uma paz verdadeira".

Após a reunião em Washington com o enviado americano para a Ucrânia, General Kellogg, e a poucas horas da reunião entre os líderes da Ucrânia e dos EUA, o presidente ucraniano exortou o presidente Donald Trump a instaurar "a paz pela força" contra a Rússia. 



"A Rússia só pode ser forçada à paz através da força, e o presidente Trump tem essa força", afirmou Zelensky na rede social X.
por RTP

"Muitas contradições" no processo diplomático de Trump

O presidente norte-americano, Donald Trump, parece estar a fazer recair sobre Volodymyr Zelensky o ónus do fim da guerra na Ucrânia, em dia de encontro de ambos na Casa Branca.

por RTP

Rússia não dá sinais de tréguas com Zelensky em Washington

Foto: Sofiia Gatilova - Reuters

Morreram sete pessoas num ataque em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Entre as vítimas estão uma criança de um ano e um jovem com 16. Há ainda notícia de 20 feridos.

Em três anos e meio de guerra, a Rússia ocupa já muitos territórios na Ucrânia. Incluem-se as quatro regiões que Vladimir Putin anexou em referendo como Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Isto para além da Crimeia, que já tinha anexado na invasão de 2014.

Para o presidente da Ucrânia, só pode haver negociações de paz se se mantiver esta linha da frente de guerra, sem mais avanços russos.

Sabe-se, todavia, que depois da cimeira com Donald Trump o presidente da Rússia está a reclamar a anexação do Donbass, que inclui todo o território do Donetsk e de Lugansk. Regiões muito industrializadas e ricas em minérios.

Volodymyr Zelensky já avisou que a Constituição ucraniana não permite a entrega de territórios.

O presidente da Ucrânia está em Washington à procura da paz para o país.
por Cristina Sambado - RTP

"Frente unida". Trump recebe Zelensky com apoio de aliados de Kiev

A última visita do presidente ucraniano à Casa Branca remonta a 28 de fevereiro, quando foi repreendido e humilhado publicamente na Sala Oval Brian Snyder - Reuters

O presidente norte-americano, Donald Trump, reúne-se esta segunda-feira com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que vai à Casa Branca acompanhado por uma “frente unida” de líderes europeus para discutir um acordo de paz na Ucrânia.

Os líderes da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e NATO esperam apoiar Zelensky num momento diplomático crucial da guerra e evitar qualquer repetição do encontro acalorado entre Trump e o líder ucraniano no Sala Oval em fevereiro.Trump vai receber primeiro o líder ucraniano Zelensky às 13h15 locais, (18h15 em Lisboa), no Sala Oval, e depois todos os líderes europeus na Sala Leste da Casa Branca às 15h00 (20h00 em Lisboa).

“O presidente ucraniano, Zelensky, pode pôr fim à guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar a lutar. Lembrem-se de como tudo começou. Não há hipótese de recuperar a Crimeia cedida por Obama (há 12 anos, sem que um único tiro fosse disparado) e NÃO HÁ HIPÓTESE DE A UCRÂNIA ENTRAR NA NATO”, escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

Depois destas declarações de Donald Trump, o presidente ucraniano escreveu na rede social X que está “grato” ao presidente norte-americano pelo encontro e frisou: "Todos nós temos o profundo desejo de pôr fim a esta guerra de forma rápida e fiável. E a paz deve ser duradoura".

“A Rússia deve acabar com esta guerra - a guerra que começou. E espero que a nossa força comum com os Estados Unidos e com os nossos amigos europeus obrigue a Rússia a uma paz real”, acrescentou.

Precedida por novos ataques russos mortíferos a várias cidades ucranianas, a reunião na Casa Branca será a primeira neste formato desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. O encontro deve permitir abordar, em particular, possíveis concessões territoriais e o fornecimento de garantias de segurança, para pôr fim ao conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.A reunião desta segunda-feira em Washington foi marcada no sábado, após a cimeira entre o líder norte-americano e o homólogo russo, Vladimir Putin, na véspera, no Alasca, que terminou sem um acordo de cessar-fogo, como pretendia Donald Trump.

O cessar-fogo tem sido colocado por Kiev como condição prévia para quaisquer negociações.

Após o encontro com Putin e contactos com Zelensky e líderes europeus, o presidente dos EUA passou a defender um acordo de paz como solução para a guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, argumentando que as tréguas falham frequentemente."Coligação dos Dispostos"
Zelensky viaja para os Estados Unidos acompanhado por uma importante comitiva europeia em representação da denominada Coligação dos Dispostos, que inclui a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Reino Unido, Alemanha, Finlândia e Itália, além do secretário-geral da NATO.

Temendo serem excluídos da conversa após uma cimeira para a qual não foram convidados, os líderes europeus realizaram uma chamada com Zelensky no domingo para alinhar uma estratégia comum para a reunião com Trump esta segunda-feira.

A última visita do presidente ucraniano à Casa Branca remonta a 28 de fevereiro, quando foi repreendido e humilhado publicamente na Sala Oval por Donald Trump e pelo seu vice-presidente JD Vance, que lhe reprovaram a falta de reconhecimento pelo apoio americano. A presença de aliados europeus importantes para apoiar Zelensiy pode aliviar as memórias dolorosas da última visita do presidente ucraniano à Sala Oval.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em declarações à CBS, rejeitou a ideia de que os líderes europeus fossem a Washington para proteger Zelensky.

“Eles não vêm aqui amanhã para impedir que Zelensky seja intimidado. Eles vêm aqui amanhã porque temos trabalhado com os europeus. Nós convidámo-los a vir”, afirmou.

As relações entre Kiev e Washington, outrora extremamente próximas, têm sido instáveis desde que Trump assumiu o cargo em janeiro.

No entanto, a necessidade premente da Ucrânia por armas e partilha de informações dos EUA, algumas das quais sem alternativa viável, forçou Zelensky e os seus aliados europeus a apaziguar Trump, mesmo quando as suas declarações parecem contraditórias aos seus objetivos.

A questão das garantias de segurança oferecidas a Kiev em troca de um compromisso deverá ocupar um lugar central nas discussões desta segunda-feira.

Ao regressar do Alasca, Donald Trump mencionou a possibilidade de uma cláusula de segurança coletiva inspirada no artigo 5.º da NATO, mas fora do âmbito da Aliança Atlântica, considerada por Moscovo como uma ameaça existencial.

Segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, os europeus vão perguntar a Trump “até que ponto” ele se juntará às garantias de segurança.
O presidente norte-americano deu a entender que poderá haver uma cimeira tripartida com Putin e Zelensky, se “tudo correr bem” quando receber o presidente ucraniano.

Em caso de fracasso das negociações, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, advertiu que Washington poderia tomar “novas sanções” contra Moscovo.

O Kremlin, que tem vantagem na frente, é acusado há muito tempo por Kiev e seus aliados de ganhar tempo mantendo exigências maximalistas.

No campo de batalha, a Rússia tem avançado lentamente, aproveitando as suas vantagens em termos de homens e poder de fogo. Putin afirma estar pronto para continuar a lutar até que os seus objetivos militares sejam alcançados.

A Ucrânia espera que a natureza tecnológica em constante mudança da guerra e a sua capacidade de infligir baixas massivas a Moscovo lhe permitam resistir, apoiada pela ajuda financeira e militar europeia, mesmo que as relações com Washington entrem em colapso.Ataque com drone russo em Kharkiv matou cinco pessoas

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou, na última noite, quatro mísseis e 140 drones, dos quias 88 foram abatidos.

Um ataque com drone russo em Kharkiv, no leste da Ucrânia, causou pelo menos cinco mortos e mais de uma dezena de feridos, informaram as autoridades locais. “Cinco pessoas morreram, incluindo uma menina de cerca de um ano e meio", disse o Ministério Público ucraniano, especificando que “pelo menos 18 pessoas ficaram feridas”.

As autoridades ucranianas relataram durante a noite bombardeamentos russos nas regiões de Sumy (nordeste), Odessa (sul) e Kharkiv, onde foram particularmente destrutivos.

A Rússia continua a matar deliberadamente civis”, denunciou o chefe da administração presidencial Andriï Iermak no Telegram, divulgando imagens de um edifício em chamas em Kharkiv.

Nessa cidade, os serviços de emergência afirmaram que a Rússia lançou "um ataque maciço a um bairro residencial" por volta das 5h00 locais (3h00 em Lisboa), atingindo um edifício de cinco andares que pegou fogo em vários locais e sofreu destruições significativas.

No início da noite, a cidade próxima da fronteira russa, e a segunda maior do país antes da invasão russa lançada em fevereiro de 2022, foi bombardeada por um míssil balístico russo, causando pelo menos 11 feridos, segundo o presidente da câmara Igor Terekhov.

Em Sumy, o chefe da administração militar regional, Oleg Grygorov, informou que ataques russos, com uma bomba e depois um drone, ferirem duas pessoas.

Na região de Odessa, ataques com drones provocaram incêndios em “infraestruturas energéticas”, rapidamente extintos, segundo o chefe da administração militar regional, Oleg Kiper. Não foram registadas vítimas.

c/ agências
