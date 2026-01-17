Delegação ucraniana chega aos EUA para novas negociações de paz

C/agências

Negociadores ucranianos chegam este sábado aos EUA para conversações com o enviado especial do presidente norte-americano, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, para tentar pôr fim a quase quatro anos de guerra com a Rússia, segundo um membro da delegação., disse Zelensky na sexta-feira, numa conferência de imprensa.Os enviados norte-americanos têm negociado separadamente com Kiev e Moscovo o acordo que visa pôr fim ao conflito, mas várias questões permanecem por resolver, incluindo o futuro dos territórios ocupados e as garantias de segurança para a Ucrânia.O sucesso desses ataques deve-se, segundo o presidente ucraniano à escassez de mísseis antiaéreos ocidentais., então “será possível assinar durante o Fórum Económico Mundial de Davos” o documento final, na próxima semana, acrescentou.Donald Trump, por sua vez, garantiu na quarta-feira que o Presidente russo, Vladimir Putin, estava “pronto para concluir um acordo”, mas que “a Ucrânia estava menos disposta a fazê-lo”.