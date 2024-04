Detido polaco suspeito de ajudar a preparar ataque russo a Zelensky

Segundo os procuradores polacos,A detenção foi efetuada com base em informações dos serviços secretos ucranianos, acrescentaram.. Se for considerado culpado, poderá ser condenado a uma pena de prisão até oito anos. O suspeito está detido e a investigação a decorrer.O Ministério Público polaco alega que Pawel K. terá oferecido os seus préstimos aos serviços secretos militares russos.

A notificação das atividades de Pawel K. foi enviada a Varsóvia pelo Ministério Público ucraniano, que obteve subsequentemente "provas essenciais".



Pawel K. afirmou estar "pronto a agir em nome dos serviços secretos militares da Federação Russa e estabeleceu contactos com cidadãos da Federação Russa diretamente envolvidos na guerra na Ucrânia", acrescenta o comunicado., no sudeste da Polónia, que é frequentemente utilizado pelo chefe de Estado ucraniano em viagens ao estrangeiro.

"Este caso sublinha a ameaça persistente que a Rússia representa não só para a Ucrânia e os ucranianos, mas também para todo o mundo livre", afirmou Kostine no X.

A Polónia tem sido um dos mais fortes apoiantes da Ucrânia desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022.

Ainda de acordo com o Ministério Público polaco, a operação coordenada dos serviços polacos e ucranianos permitiu "obter provas também fora da Polónia".

O ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, felicitou o Ministério Público e os serviços especiais do país."Boa cooperação com a fraterna Ucrânia", escreveu no X.

A importância do aeroporto de Rzeszów-Jasionka



Antes da invasão em grande escala da Ucrânia, Rzeszów-Jasionka era um pequeno aeroporto regional. Mas, desde então, tornou-se um ponto-chave na vasta operação de fornecimento de ajuda militar ocidental à Ucrânia.Aviões militares e de carga dos Estados Unidos e de toda a Europa entram e saem regularmente do aeroporto para entregar os mantimentos aos camiões que aguardam e que fazem a viagem de 100 quilómetros até à fronteira ucraniana.

O espaço aéreo ucraniano está fechado à maioria dos voos, pelo que os líderes que entram e saem do país tendem a voar para países vizinhos, como a Polónia, e a viajar de seguida para Kiev de comboio.

No ano passado, as autoridades polacas afirmaram ter detido um grupo de cidadãos estrangeiros por suspeita de espionagem a favor da Rússia. Terão instalado dezenas de câmaras, incluindo algumas nas imediações do aeroporto de Rzeszów-Jasionka.

Na quinta-feira, a Alemanha deteve dois alegados espiões russos suspeitos de planearem sabotar a ajuda militar alemã à Ucrânia.