Dinamarca proíbe drones civis durante semana com cimeiras da UE

"A Dinamarca vai receber os líderes europeus na próxima semana e vamos prestar especial atenção à segurança. Portanto, de segunda a sexta-feira, fecharemos o espaço aéreo dinamarquês a todos os voos de drones civis", declarou o ministro dos Transportes, Thomas Danielsen.

Os sobrevoos de drones no espaço aéreo dinamarquês desde 22 de setembro levaram ao encerramento de vários aeroportos, com a Dinamarca a sugerir um possível envolvimento russo - Moscovo tem negado qualquer responsabilidade.

A Dinamarca, que preside neste segundo semestre ao Conselho da União Europeia, acolhe na quarta-feira um Conselho Europeu informal, em Copenhaga, estando prevista a presença do primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

No dia seguinte, realiza-se, também na capital dinamarquesa, uma cimeira da Comunidade Política Europeia, igualmente com a participação do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"Não podemos aceitar que drones estrangeiros criem incerteza e agitação na sociedade, como temos experimentado recentemente", disse ainda o ministro dinamarquês, num comunicado.

As autoridades dinamarquesas consideram que esta medida "elimina o risco de drones hostis serem confundidos com drones legais e vice-versa".

"Estamos atualmente numa situação de segurança difícil e temos de garantir as melhores condições de trabalho possíveis para as Forças Armadas e a Polícia, que são responsáveis pela segurança durante a cimeira da UE", disse, por seu lado, o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen.

Uma violação da proibição pode levar a multas ou prisão até dois anos.

A Dinamarca pediu ajuda às Forças Armadas alemãs para garantir a segurança da reunião informal, durante a qual vão deslocar um contingente das suas forças anti-drones para Copenhaga.