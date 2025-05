Disse Xi a Putin: Rússia e China devem ser "amigos do aço"

A China tem sido uma tábua de salvação económica para a Rússia durante a guerra na Ucrânia e Kiev tem falado cada vez mais abertamente sobre o que diz ser a ajuda direta de Pequim ao esforço de guerra de Moscovo.

O presidente russo agradeceu ao homólogo chinês por se juntar às celebrações dos 80 anos da vitória “sagrada” sobre Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial.







Já um porta-voz militar ucraniano afirmou que a Rússia tinha continuado os ataques em várias áreas na frente oriental, provocando ferimentos em duas pessoas, e que uma mulher de 55 anos foi morta durante o bombardeamento da região de Sumy, no norte da Ucrânia.





Esta quinta-feira, durante conversações no Kremlin, os dois líderes apresentaram-se como defensores de uma nova ordem mundial que já não é dominada pelos Estados Unidos.Os dois países devem solidificar as bases da sua cooperação e “eliminar a interferência externa”, acrescentou Xi Jinping, cujo país está atualmente envolvido numa guerra tarifária lançada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.Xi e Putin assinaram também uma declaração conjunta para reforçar os seus laços e o presidente russo anunciou planos para visitar a China no outono, para assinalar o aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.“A história e a realidade provaram que o desenvolvimento e o aprofundamento das relações entre a China e a Rússia são uma continuação natural da amizade de longa data entre os nossos povos”, afirmou Xi antes das conversações em Moscovo.Para o presidente russo, “.”Putin retratou desde o início a sua guerra na Ucrânia como uma luta contra os nazis dos tempos modernos. Kiev e os seus aliados rejeitam essa caraterização como uma falsidade grotesca, acusando Moscovo de conduzir uma invasão de estilo imperial.Putin e Xi reuniram-se dezenas de vezes e assinaram uma parceria estratégica “sem limites” em fevereiro de 2022, menos de três semanas antes de Putin enviar o seu exército para a Ucrânia. A China é o maior parceiro comercial da Rússia e deu a Moscovo uma linha económica que a ajudou a navegar nas sanções ocidentais.Num artigo publicado nos meios de comunicação social russos, Xi Jinping afirmou que a China e a Rússia tinham lutado lado a lado na Segunda Guerra Mundial.“Hoje, 80 anos depois, o unilateralismo, a hegemonia e a intimidação são extremamente prejudiciais”, escreveu o presidente chinês. “Devemos aprender com a história (...) [e] opormo-nos resolutamente a todas as formas de hegemonia e de política de poder, e criar em conjunto um futuro melhor para a humanidade”.A nível interno, o aniversário da Segunda Guerra Mundial oferece a Putin a oportunidade de reunir os russos em memória de um feito histórico que é fundamental para a identidade nacional do país. A União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas na guerra, incluindo muitos milhões na Ucrânia, que também foi devastada.Na cena mundial, Putin pretende mostrar que tem aliados poderosos e demonstrar que anos de sanções ocidentais não conseguiram isolar a Rússia.Os líderes mundiais que se deslocam a Moscovo para o desfile do Dia da Vitória, na sexta-feira, enfrentam a ameaça de perturbações causadas pelos ataques deucranianos, que obrigaram ao encerramento da maioria dos aeroportos da capital russa na quarta-feira. O voo do presidente sérvio, Aleksandar Vučić, foi desviado.Xi, cujo avião foi escoltado por caças russos, foi recebido na quarta-feira por uma banda militar que tocou os hinos nacionais da Rússia e da China.Moscovo e Kiev acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo anunciado na semana passada pelo presidente Vladimir Putin e que entrou em vigor na quinta-feira.A Ucrânia não se comprometeu a respeitar o cessar-fogo, chamando-lhe um ardil de Putin para criar a impressão de que quer acabar com a guerra, que começou quando a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.Esta quinta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as forças ucranianas fizeram duas tentativas de romper a fronteira com a região russa de Kursk desde o início do cessar-fogo declarado unilateralmente por Moscovo.