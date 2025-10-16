Mundo
Guerra na Ucrânia
Donald Trump admite encontro com Vladimir Putin "dentro de duas semanas"
Depois de revelar uma nova cimeira com o homólogo russo em Budapeste, Hungria, o presidente norte-americano assumiu esperar que ela aconteça "dentro de duas semanas, por isso, bastante rápido".
Donald Trump acrescentou que os principais diplomatas dos EUA e da Rússia determinarão onde e quando a reunião terá lugar. O Kremlin revelou durante a tarde que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, falarão ao telefone na próxima semana.
"Achei que foi uma ligação muito boa. Muito produtiva", disse Trump sobre a sua ligação a Putin esta quinta-feira, por proposta da Rússia.
Trump confirmou que se irá reunir com o Presidente Zelensky amanhã e que irá atualiza-lo sobre o que foi discutido com Putin.
"Eles os dois não se dão bem", diz sobre Trump e Zelensky, acrescentando que pode ser "difícil" que se encontrem pessoalmente para conversas diplomáticas.
Trump sugeriu que irá realizar reuniões "separadas, mas em pé de igualdade" com cada líder. "Eles têm um relacionamento terrível, estes dois", explicou.
Trump referiu-se também ao telefonema com Putin, confirmando que a discussão sobre os mísseis Tomahawk para a Ucrânia surgiu durante a ligação.
"Perguntei-lhe realmente: 'Importa-se que eu desse alguns milhares de Tomahawks à sua oposição? '. Eu disse-lhe isso. Disse-o sem rodeios. Ele não gostou da ideia", revelou.
"Às vezes é preciso ser um pouco descontraído", justificou Trump com boa disposição.
Volodymyr Zelensky já chegou a Washington, na véspera do encontro com Trump na Casa Branca.
O presidente ucraniano sublinhou que a admissão de Trump de entregar os mísseis Tomahawk a Kiev pressionou Putin a voltar ao diálogo.
Um novo encontro entre Trump e Putin, mesmo dentro de duas semanas, irá atrasar a decisão do presidente norte-americano sobre a entrega a Kiev dos mísseis Tomahawk.
Estes têm um alcance de 2.500 quilómetros, colocando Moscovo na mira de Kiev. Têm ainda capacidade de transportar cargas nucleares. A Ucrânia garantiu que só iria usá-los contra alvos militares, mas a Rússia avisou já que a sua entrega a Kiev irá "escalar" o conflito e prejudicar o processo de paz e os laços entre os EUA e a Rússia.