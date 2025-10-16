Donald Trump admite encontro com Vladimir Putin "dentro de duas semanas"

"Às vezes é preciso ser um pouco descontraído", justificou Trump com boa disposição.





Volodymyr Zelensky já chegou a Washington, na véspera do encontro com Trump na Casa Branca.









Um novo encontro entre Trump e Putin, mesmo dentro de duas semanas, irá atrasar a decisão do presidente norte-americano sobre a entrega a Kiev dos mísseis Tomahawk.





Estes têm um alcance de 2.500 quilómetros, colocando Moscovo na mira de Kiev. Têm ainda capacidade de transportar cargas nucleares. A Ucrânia garantiu que só iria usá-los contra alvos militares, mas a Rússia avisou já que a sua entrega a Kiev irá "escalar" o conflito e prejudicar o processo de paz e os laços entre os EUA e a Rússia.