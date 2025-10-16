Trump e Putin falam antes da ida de Zelensky à Casa Branca

Depois do telefonema, Trump publicou na sua rede Truth Social que a conversa foi "boa e produtiva", acrescentando que "conselheiros de alto nível" de ambos os países se vão reunir na próxima semana.



"O Presidente Putin e eu vamos encontrar-nos num local combinado, Budapeste, na Hungria, para ver se conseguimos pôr fim a esta guerra 'inglória' entre a Rússia e a Ucrânia", disse.







Trump admitiu a possibilidade de fornecer mais armas à Ucrânia, se Putin não se sentasse à mesa das negociações.





A intervenção de Donald Trump na busca de um acordo de paz surge numa altura em que a Rússia tem avançado, lentamente mas de forma segura, no leste da Ucrânia.





Moscovo tem ainda multiplicado ataques nocturnos com mísseis e drones de grandes dimensões, contra alvos ucranianos, sobretudo infraestruturas de energia, numa altura em que se aproxima o rigoroso inverno habitual na região.





É uma tática habitual da Rússia que tenta atingir brutalmente as populações civis. Moscovo tem vindo a atacar as instalações energéticas e de energia da Ucrânia há invernos consecutivos, à medida que a guerra se arrasta para o seu quarto ano, inicialmente com foco na eletricidade, mas este ano visando cada vez mais as infraestruturas de gás.





Os ataques têm atingido contudo áreas residenciais das cidades ucranianas, causando dezenas de mortos e de feridos, incluindo crianças.



Um dos pontos da conversa de Trump com Putin, será certamente a entrega de mísseis de longo alcance norte-americanos Tomahawk a Kiev. Moscovo reuniu em fúria à hipótese, com o Kremlin a considerar o fornecimento uma "escalada" no conflito.



Os mísseis Tomahawk permitiriam à Ucrânia atingir alvos russos a longa distância, incluindo Moscovo. Podem igualmente transportar cargas nucleares. Kiev já garantiu que apenas irá atingir alvos militares.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverá sexta-feira insistir no acesso aos Tomahawk e no auxílio para a defesa anti-aérea para o país, de forma a criar um verdadeiro "escudo" que neutralize os ataques russos das últimas semanas.



O presidente norte-americano, que prometeu pôr fim à guerra, manifestou uma crescente frustração com Putin em relação aos ataques em curso.



Na sua mais recente ofensiva, a Rússia lançou mais de 300 drones e 37 mísseis para atingir infraestruturas em toda a Ucrânia em ataques noturnos na quinta-feira, disse Zelenskiy.