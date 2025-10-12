Ucrânia. Volodymyr Zelensky repete pedido por sistemas de defesa aérea aos aliados

Telefonemas com Trump e Macron

De acordo com Zelensky, na última semana, "mais de 3.100 drones, 92 mísseis e cerca de 1.360 bombas planadoras foram utilizados contra a Ucrânia".

Receios russos

Estas armas "podem ser nucleares ou não nucleares", referiu, mencionando um dos maiores receios russos. "Imaginem, um míssil de longo alcance levanta voo, e sabemos que pode estar equipado com uma ogiva nuclear. O que é que a Federação Russa deve pensar?", questionou na televisão estatal.





Desde o início da guerra com a Ucrânia, Moscovo brandiu várias vezes a ameaça nuclear como deterrente da intervenção ocidental junto de Kiev.

Volodymyr Zelensky falou ao telefone duas vezes em dois dias com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e este domingo com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, tentando manter a pressão para que as negociações de paz com a Rússia não esmoreçam., alertou.Moscovo reagiu em fúria a esta possibilidade."Vemos e ouvimos que a Rússia tem medo que os americanos nos dêem Tomahawks, o que é um sinal de que tal pressão pode funcionar pela paz", referiu o presidente ucraniano este domingo.Aos microfones da, para o programa, Zelenskiy garantiu que a Ucrânia usaria os mísseis Tomahawk apenas para fins militares e que não atacaria alvos civis na Rússia.Trump tem estado a avaliar a hipótese de fornecer estes mísseis a Kiev, que permitiriam aos ucranianos atingir alvos no interior do território russo.Na rede X, o presidente da Ucrânia referiu-se ao teor dos telefonemas com o homólogo norte-americano, referindo que "abrangemos todos os aspetos da situação: defendendo o nosso país, reforçando as nossas capacidades - em defesa antiaérea, resistência e capacidades de longo alcance".Um pouco antes referiu ter informado Emmanuel Macron sobre as necessidades prioritárias da Ucrânia., especificou. "Antes de mais", disse, baterias antiaéreas americanas, Patriot.O apelo de Volodymyr Zelensky aos seus aliados surge numa altura em que a Rússia intensificou os ataques nocturnos com drones e mísseis contra a Ucrânia, visando sobretudo o sistema energético do país com a aproximação do Inverno.Na sexta-feira, um dos maiores ataques russos contra o sistema energético da Ucrânia deixou grande parte da capital, Kiev, e outras nove regiões às escuras. No sábado, várias partes da região sul de Odessa ficaram sem energia., no leste da Ucrânia, onde as suas forças têm avançado lentamente.Há 11 dias, o presidente Vladimir Putin advertiu contudo que o envio para Kiev destas armas provocaria "uma nova escalada" entre Moscovo e Washington, já que "a utilização dos Tomahawk seria impossível sem a participação direta dos militares norte-americanos".Donald Trump tenta há dez meses conseguir a paz entre Moscovo e Kiev mas a sua mais recente reunião com Putin, a 15 de agosto, no Alasca, seguida de um encontro com Zelensky na Casa Branca, voltou a redundar num fracasso."A questão do Tomahawk é de extrema preocupação para nós", enfatizou.