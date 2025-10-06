Moscovo interceta mais de 250 drones lançados por Kiev

O Ministério russo da Defesa publicou os números na aplicação de mensagens Telegram, mas não havia informações oficiais sobre possíveis danos. O Ministério apenas reporta o número de drones destruídos.

A refinaria de petróleo de Tuapse, controlada pela Rosneft, na região de Krasnodar, no sul da Rússia, foi outro dos alvos dos dones ucranianos durante a noite, provocando um incêndio num edifício da equipa de segurança, que foi rapidamente desativado, revelaram as autoridades regionais.





No domingo, a Rússia lançou o maior ataque, desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, contra a região de Lviv, que faz fronteira com a Polónia, de acordo com o chefe da Administração Militar Regional da Ucrânia, Maksim Kozitskí.



Cerca de 140 drones e 23 mísseis foram direcionados Lviv e o ataque obrigou a Polónia e os seus aliados da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a ativarem o seu alerta máximo e os sistemas de defesa e de reconhecimento.



Avanço russo abrandou em setembro



Por sua vez, Moscovo intensificou os seus ataques à rede elétrica ucraniana nos últimos dias, aumentando os receios de uma campanha que visa mergulhar o país na escuridão com o aproximar do inverno, como ocorreu em 2024.

Conquistou 447 quilómetros quadrados aos ucranianos, acentuando a desaceleração iniciada em agosto (594 km²) após um pico em julho (634 km²).





