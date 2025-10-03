Ucrânia. Rússia lança ataque em larga escala a infraestruturas energéticas
A Rússia lançou um novo ataque em larga escala às infraestruturas energéticas da Ucrânia durante a madrugada desta sexta-feira. Segundo o ministro ucraniano da Energia, várias regiões foram afetadas.
De acordo com Kiev, Moscovo lançou 381 drones e 35 mísseis contra as infraestruturas energéticas nas regiões de Kharkiv e Poltava, onde se encontram as principais instalações de produção de gás do país.Não são, para já, conhecidos os pormenores sobre os eventuais danos causados pelos drones e mísseis russos.
Com a aproximação do inverno, a Rússia intensificou os ataques ao setor energético da Ucrânia, que já levou a apagões prolongados em várias regiões.
Um ataque com drones às regiões de Kiev e Chernihiv, na quarta-feira, também cortou a energia da central nuclear de Chernobyl durante três horas, incluindo no novo bloco de contenção erguido em 2016 para evitar fugas de radiação.
Para fazer frente aos ataques russos, a Ucrânia aumentou as importações de gás, temendo a interrupção do abastecimento interno.
De acordo com os planos do Governo de Volodymyr Zelensky, o país pretende armazenar 13,2 mil milhões de metros cúbicos de gás até meados de outubro.
Este número incluirá cerca de 4,6 mil milhões de metros cúbicos de gás importado.
c/ agências
