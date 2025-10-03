Ucrânia. Rússia lança ataque em larga escala a infraestruturas energéticas

De acordo com Kiev, Moscovo lançou 381 drones e 35 mísseis contra as infraestruturas energéticas nas regiões de Kharkiv e Poltava, onde se encontram as principais instalações de produção de gás do país. Não são, para já, conhecidos os pormenores sobre os eventuais danos causados pelos drones e mísseis russos.



Com a aproximação do inverno, a Rússia intensificou os ataques ao setor energético da Ucrânia, que já levou a apagões prolongados em várias regiões.



Um ataque com drones às regiões de Kiev e Chernihiv, na quarta-feira, também cortou a energia da central nuclear de Chernobyl durante três horas, incluindo no novo bloco de contenção erguido em 2016 para evitar fugas de radiação.



Para fazer frente aos ataques russos, a Ucrânia aumentou as importações de gás, temendo a interrupção do abastecimento interno.



De acordo com os planos do Governo de Volodymyr Zelensky, o país pretende armazenar 13,2 mil milhões de metros cúbicos de gás até meados de outubro.



Este número incluirá cerca de 4,6 mil milhões de metros cúbicos de gás importado.



