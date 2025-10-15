Após resolver questão dos reféns. Trump acredita poder alcançar a paz na Ucrânia

"O presidente continua otimista de que conseguirá fazer com que ambos os lados parem com as mortes sem sentido", disse um funcionário da Casa Branca ao jornal Politico. "O presidente Trump há muito que expressa o seu desejo de acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, assim como libertou os reféns e acabou com a guerra entre Israel e o Hamas", explica. , disse um funcionário da Casa Branca ao jornal, explica.





Apesar do sucesso de Donald Trump na troca de reféns no Médio Oriente, os esforços diplomáticos do presidente americano para a pacificação da guerra na Ucrânia têm sido sucessivamente ignorados pela Rússia. "Não sei por que razão ele continua com esta guerra. Ele tem de realmente resolver esta guerra. Ele simplesmente não quer acabar com essa guerra", disse Trump aos jornalistas na terça-feira, referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin.





Como parte do esforço de Kiev para desviar a atenção do governo americano do Médio Oriente para a Ucrânia, Zelensky volta à Casa Branca esta semana.





Na reunião os dois líderes vão discutir o pedido de Kiev dos mísseis Tomahawk e outros armamentos e sistemas de defesa aérea adicionais, a resiliência do setor energético e o aumento da cooperação na produção de drones, avançou a nova embaixadora da Ucrânia nos EUA.





Politico haver "várias delegações ucranianas a trabalhar para maximizar o impacto da reunião dos líderes nesta sexta-feira". A embaixadora Olga Stefanishyna disse aohaver





"Este é um formato de envolvimento completamente novo: equipas militares vêm trabalhando nestas duas semanas, o primeiro-ministro está a envolver-se com parceiros financeiros para coordenar esforços; delegações das áreas da economia e da energia estão a concentrar-se em mitigar os efeitos dos ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia, mobilizando o envolvimento dos EUA na aquisição de gás".





A propósito da próxima reunião com o presidente ucraniano, Trump reconheceu o interesse de Zelenskyy nos mísseis Tomahawk, sugerindo que poderia avançar com este fornecimento à Ucrânia como consequência da recusa de Putin em participar nas negociações de paz. Alertou porém para o risco de escalada do conflito caso a Rússia percecione o envio de armas americanas de longo alcance como uma participação mais plena de Washington na guerra.

"Um forte impulso para a paz no mundo"





"Quando a paz é alcançada numa parte do mundo, ela traz mais esperança de paz a outras regiões. A liderança e a determinação de atores globais certamente podem funcionar para nós também na Ucrânia", afirmou Zelensky. Após o sucesso nas negociações no Médio Oriente, o presidente da Ucrânia quer aproveitar o impulso da Admnistração Trump para a paz no mundo.", afirmou Zelensky.





Durante a sua visita a Washington, Volodymyr Zelensky vai também reunir-se com empresas de energia por conselho de Trump, empresas militares e congressistas.



