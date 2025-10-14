Defesa antiaérea sobre a mesa. Trump prepara-se para receber Zelensky na Casa Branca

“Vou encontrar-me com o presidente Trump em Washington esta semana", disse Volodymyr Zelensky, numa conferência de imprensa em Kiev, ladeado pela chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas.





“Liderança e determinação” de Trump

“Quando a paz é alcançada numa parte do mundo, ela traz mais esperança de paz a outras regiões. A liderança e a determinação de atores globais certamente podem funcionar para nós também na Ucrânia”, acrescentou Zelensky.

Novos bombardeamentos contra civis



A Força Aérea ucraniana relatou que a Rússia lançou durante a noite de segunda-feira um total de 96 drones (aeronaves telepilotadas) contra o seu território, tendo 69 sido neutralizados pelos sistemas de defesa da Ucrânia.

Um ataque em massa a Kiev e a outros centros, na semana passada, deixou mais de um milhão de casas e empresas temporariamente sem energia em todo o país. O abastecimento de água também foi interrompido.





c/ agências

O presidente norte-americano fez esta declaração na última noite, após ter sido questionado por repórteres a bordo do avião presidencial, durante o voo de regresso do Médio Oriente a Washington.Segundo o presidente ucraniano, os, sem adiantar mais pormenores, limitando-se a precisar que,, mencionando, em particular, encontros com representantes de “empresas de armamento” e com membros do Congresso.“O principal tema será a defesa antiaérea, mas terei também reuniões com empresas do setor da energia”, prosseguiu.Antes, numa publicação na rede social Facebook,, onde o presidente norte-americano também pretende desempenhar idêntico papel com Moscovo.Nesse sentido, congratulou-se por o homólogo norte-americano ter conseguido obter o cessar-fogo em Gaza, bem como a libertação de reféns israelitas detidos pelo Hamas e dos prisioneiros palestinianos nas cadeias de Israel e ainda a entrada de ajuda humanitária no enclave.para alcançar esse objetivo e reiterou a posição que já manifestara no fim de semana, depois de ter falado duas vezes, por telefone, com o presidente dos Estados Unidos,“Estamos a trabalhar para que o dia da paz chegue também para a Ucrânia”, frisou Zelensky nas redes sociais, sublinhando ainda que a “agressão russa é a última fonte global de desestabilização”Também nas redes socias, Volodymyr Zelensky, denunciou esta terça-feira bombardeamentos russos contra infraestruturas civis, designadamente de transportes, de energia e de saúde, nas regiões de Kharkiv, Kirovograd Sumy e Donetsk.", escreveu, insistindo que "a”, escreveu o presidente ucraniano numa referência aos ataques realizados por Moscovo na véspera.Na noite de segunda-feira, as forças russas atacaram Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, com bombas guiadas, deixando 30 mil clientes sem energia em três distritos.No centro, Kirovograd, foi uma linha de caminho-de-ferro a ficar danificada, enquanto mais a norte, Sumy, também foram atingidas fábricas.Outros 27não foram intercetados e registaram-se impactos em sete localizações distintas, que não foram especificadas.