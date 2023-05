Drone cai em refinaria russa perto do Mar Negro





A refinaria de Afipsky não fica longe do porto de Novorossiisk, no Mar Negro, perto da refinaria de Ilsky, atacada várias vezes este mês.

O ataque à refinaria de Afipsky provocou um incêndio, que foi rapidamente controlado. Não há registo de vítimas ou danos nas infraestruturas, avança a agência estatal russa RIA, que cita funcionários locais.

A refinaria de Afipsky não fica longe do porto de Novorossiisk, no Mar Negro, perto da refinaria de Ilsky, atacada várias vezes este mês.

“O bombardeamento na aldeia de Karpaty (25 quilómetros a oeste de Lugansk) provocou cinco mortos e 19 feridos”, revelou o Centro de controlo russo para a Segurança na Região de Lugansk no Telegram.



Informações preliminares avançaram que o ataque foi conduzido com Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (conhecidos pelo acrónimo em inglês Himars) doados à Ucrânia pelos Estados Unidos.



Segundo o centro, as forças ucranianas dispararam quatro mísseis que danificaram um estaleiro em construção e um edifício de uma quinta de aves.



A região de Lugansk, que faz fronteira com Donetsk, está em grande parte ocupada pelo exército russo e é um dos quatro territórios ucranianos cuja anexação foi reivindicada por Moscovo em setembro passado.



Já o governador regional de Shebekino, uma cidade russa localizada a cerca de sete quilómetros da fronteira da região ucraniana de Kharkiv, afirmou que um ataque da artilharia ucraniana provocou dois feridos. Os projéteis quebraram janela e danificaram telhados de um prédio de oito andares, quatro casas e uma escola.



A Ucrânia raramente reivindica a responsabilidade de ataques na Rússia ou território controlado por Moscovo.



