Sem vítimas. Rússia acusa Kiev de ataque com drones contra Moscovo

, escreveu o presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, na Telegram.Segundo a mesma fonte, não há feridos graves nem vítimas mortais,, indicou Sobyanin.Também o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobiov, disse que, referiu Vorobiov.Entretanto, o Ministério russo da Defesa classificou-o como um "ataque terrorista" de Kiev e afirmou ter neutralizado todos os oito drones envolvidos., informou o Ministério.Na zona do aeroporto de Domodevo, na região de Moscovo, segundo o gabinete de imprensa da segunda maior estrutura aeroportuária da capital russa.De acordo com as agências internacionais, este alegado ataque comcontra Moscovo ainda não foi verificado por entidades independentes e Kiev não se pronunciou. Mas a confirmar-se pode tratar-se do ataque mais grave contra Moscovo desde o dia 2 de maio, dia em que as autoridades russas acusaram Kiev de um suposto ataque com aparelhos não tripulados contra o edifício do Kremlin, sede da Presidência da Rússia.

"Ataque massivo" em Kiev faz pelo menos um morto

Pouco antes do anúncio do ataque dea Moscovo, a Ucrânia já tinha denunciado um “ataque massivo” contra Kiev que provocou a morte de uma, no terceiro ataque à região em apenas 24 horas.com 31Shahed-136/131 de fabricação iraniana, 29 dos quais foram intercetados, "quase todos perto da capital e nos céus de Kiev", segundo a Força Aérea Ucraniana no Telegram., disse o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.Os destroços doscaíram sobre um prédio de vários andares no bairro de Holosiivsky, no sul da capital ucraniana. Ainda de acordo com a administração civil e militar de Kiev, 20 pessoas foram retiradas do prédio em causa., acrescentou a entidade no Telegram.No início da noite, Klitschko tinha anunciado que uma mulher de 27 anos foi hospitalizada após a queda de detritos, também em Holosiivsky.Os detritos caíram ainda sobre uma empresa no bairro de Svyatoshynskyi, em Kiev ocidental. As sirenes de alerta aéreo soaram durante a noite na capital ucraniana e nas regiões de Cherkasy (centro), Kirovohrad, Mykolayiv e Kherson (sul).Já na segunda-feira mísseis russos foram lançados em plena luz do dia em Kiev, semeando o pânico nas ruas, após mais uma noite de bombardeamentos, e vários moradores refugiaram-se em abrigos subterrâneos, principalmente nas instalações do metro.