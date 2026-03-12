Mundo
Guerra na Ucrânia
Drones ucranianos atingem estação de bombagem de petróleo na região de Krasnodar
Drones ucranianos atingiram um depósito de petróleo no centro petrolífero de Tikhoretsk, na região russa de Krasnodar, incendiando tanques de combustível numa das maiores instalações de transbordo de petróleo do sul da Rússia.
“Não há vítimas. A área total atingida pelo fogo é de 150 metros quadrados. Oitenta e três pessoas e 26 viaturas estão envolvidas no combate ao incêndio”, avançou esta quinta-feira um responsável do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).
O centro de Tikhoretsk é um dos maiores pontos de transbordo de petróleo no sul da Rússia e alberga um grande depósito e terminal petrolífero, afirmou o responsável.
O depósito de petróleo em chamas faz parte do Centro Petrolífero de Tikhoretsk, um dos maiores centros de transbordo de petróleo do sul da Rússia. É gerido pela Tikhoretsk-Nafta LLC, uma subsidiária da Transneft.
Para já, Kiev não confirmou os ataques.
O depósito de petróleo está diretamente ligado à estação de produção e distribuição linear de Tikhoretskaya.
Segundo os meios de comunicação russos, devido ao incidente, as autoridades locais impuseram restrições de trânsito na autoestrada Tikhoretsk-Belaya Glina.
De acordo com um relatório do Ministério russo da Defesa, os sistemas de defesa aérea em alerta "intercetaram e destruíram" 80 drones ucranianos de asa fixa durante a noite. Destes, 30 estavam sobre o Krai de Krasnodar e oito sobre o Mar Negro.
Foram também avistados drones nas regiões de Rostov, Bryansk, Belgorod, Kursk, Kaluga e Voronezh, bem como sobre a Crimeia ocupadaMoscovo acusa Kiev de ataque ao gasoduto TurkStreamTambém esta quinta-feira, a Gazprom revelou que as estações de compressão Russkaya, Beregovaya e Kazachya, que fornecem gás através dos gasodutos TurkStream e Blue Stream, foram atacadas nos dias 10 e 11 de março.
As três estações estão localizadas no Krai de Krasnodar. A empresa estatal de gás afirmou que os ataques foram repelidos.A Gazprom exporta gás natural através do gasoduto submarino TurkStream para clientes europeus.
A 2 de março, drones ucranianos tinham atacado o terminal petrolífero de Sheskharis, no porto de Novorossiysk, no Krai de Krasnodar.
O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), juntamente com outros componentes das Forças de Defesa, atacou navios de guerra russos, sistemas de defesa aérea e infraestruturas petrolíferas no porto de Novorossiysk durante o ataque, informou uma fonte do SBU ao jornal ucraniano Kyiv Post.
Segundo a fonte, os drones da SBU atingiram seis dos sete petroleiros no terminal petrolífero de Sheskharis, onde se iniciou um incêndio de grandes proporções.O SBU observou que o terminal de Sheskharis é uma das maiores instalações de transbordo de petróleo e derivados no sul da Rússia e fornece combustível às forças russas que combatem na Ucrânia.
O terminal de Sheskharis desempenha um papel fundamental na operação do porto de Novorossiysk e nas infraestruturas de exportação em geral no sul do país.
Além disso, um ataque de drones ucranianos em grande escala atingiu várias regiões da Rússia no início da manhã de 11 de março, provocando alegadamente um incêndio numa importante fábrica de produtos químicos em Togliatti e atingindo um depósito de munições perto da cidade ocupada de Mariupol.
Foram também relatadas explosões em Samara e Syzran, onde foram ouvidas pelo menos 10 explosões, de acordo com o canal Telegram Shot. Um incêndio deflagrou num distrito de Syzran, embora a instalação afetada permaneça desconhecida.
Os drones s terão também atingido Taganrog e pelo menos cinco distritos na região de Rostov, na Rússia, onde as autoridades disseram que uma linha de energia foi danificada.
Foram também relatadas explosões em Sochi e Anapa, no Krai de Krasnodar, região vizinha. Em Mariupol, território ocupado, os canais de monitorização informaram que um depósito de munições junto ao aeroporto foi atingido, provocando detonações.
O centro de Tikhoretsk é um dos maiores pontos de transbordo de petróleo no sul da Rússia e alberga um grande depósito e terminal petrolífero, afirmou o responsável.
O depósito de petróleo em chamas faz parte do Centro Petrolífero de Tikhoretsk, um dos maiores centros de transbordo de petróleo do sul da Rússia. É gerido pela Tikhoretsk-Nafta LLC, uma subsidiária da Transneft.
Para já, Kiev não confirmou os ataques.
O depósito de petróleo está diretamente ligado à estação de produção e distribuição linear de Tikhoretskaya.
Segundo os meios de comunicação russos, devido ao incidente, as autoridades locais impuseram restrições de trânsito na autoestrada Tikhoretsk-Belaya Glina.
De acordo com um relatório do Ministério russo da Defesa, os sistemas de defesa aérea em alerta "intercetaram e destruíram" 80 drones ucranianos de asa fixa durante a noite. Destes, 30 estavam sobre o Krai de Krasnodar e oito sobre o Mar Negro.
Foram também avistados drones nas regiões de Rostov, Bryansk, Belgorod, Kursk, Kaluga e Voronezh, bem como sobre a Crimeia ocupadaMoscovo acusa Kiev de ataque ao gasoduto TurkStreamTambém esta quinta-feira, a Gazprom revelou que as estações de compressão Russkaya, Beregovaya e Kazachya, que fornecem gás através dos gasodutos TurkStream e Blue Stream, foram atacadas nos dias 10 e 11 de março.
As três estações estão localizadas no Krai de Krasnodar. A empresa estatal de gás afirmou que os ataques foram repelidos.A Gazprom exporta gás natural através do gasoduto submarino TurkStream para clientes europeus.
A 2 de março, drones ucranianos tinham atacado o terminal petrolífero de Sheskharis, no porto de Novorossiysk, no Krai de Krasnodar.
O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), juntamente com outros componentes das Forças de Defesa, atacou navios de guerra russos, sistemas de defesa aérea e infraestruturas petrolíferas no porto de Novorossiysk durante o ataque, informou uma fonte do SBU ao jornal ucraniano Kyiv Post.
Segundo a fonte, os drones da SBU atingiram seis dos sete petroleiros no terminal petrolífero de Sheskharis, onde se iniciou um incêndio de grandes proporções.O SBU observou que o terminal de Sheskharis é uma das maiores instalações de transbordo de petróleo e derivados no sul da Rússia e fornece combustível às forças russas que combatem na Ucrânia.
O terminal de Sheskharis desempenha um papel fundamental na operação do porto de Novorossiysk e nas infraestruturas de exportação em geral no sul do país.
Além disso, um ataque de drones ucranianos em grande escala atingiu várias regiões da Rússia no início da manhã de 11 de março, provocando alegadamente um incêndio numa importante fábrica de produtos químicos em Togliatti e atingindo um depósito de munições perto da cidade ocupada de Mariupol.
Os drones atacaram a região de Samara, na Rússia, afirmou o governador regional Vyacheslav Fedorishchev.
A agência Astra indicou que a fábrica de produtos químicos KuibyshevAzot, em Togliatti, foi atingida, tendo um incêndio deflagrado nas instalações. A KuibyshevAzot é uma das principais empresas químicas da Rússia e está entre as dez maiores empresas do setor de azoto do país.
Foram também relatadas explosões em Samara e Syzran, onde foram ouvidas pelo menos 10 explosões, de acordo com o canal Telegram Shot. Um incêndio deflagrou num distrito de Syzran, embora a instalação afetada permaneça desconhecida.
Os drones s terão também atingido Taganrog e pelo menos cinco distritos na região de Rostov, na Rússia, onde as autoridades disseram que uma linha de energia foi danificada.
Foram também relatadas explosões em Sochi e Anapa, no Krai de Krasnodar, região vizinha. Em Mariupol, território ocupado, os canais de monitorização informaram que um depósito de munições junto ao aeroporto foi atingido, provocando detonações.
Entretanto, uma estação de radar perto do Cabo Fiolent, em Sebastopol, também ocupada, foi atingida. A cúpula do radar terá sido completamente destruída pelo fogo. Acredita-se que a instalação pertence à 31.ª Divisão de Defesa Aérea das Forças Aeroespaciais da Rússia, responsável pelos sistemas de defesa aérea S-400 e Pantsir.
c/ agências