

O centro de Tikhoretsk é um dos maiores pontos de transbordo de petróleo no sul da Rússia e alberga um grande depósito e terminal petrolífero, afirmou o responsável.

Moscovo acusa Kiev de ataque ao gasoduto TurkStream

As três estações estão localizadas no Krai de Krasnodar. A empresa estatal de gás afirmou que os ataques foram repelidos.

Segundo a fonte, os drones da SBU atingiram seis dos sete petroleiros no terminal petrolífero de Sheskharis, onde se iniciou um incêndio de grandes proporções.

Os drones atacaram a região de Samara, na Rússia, afirmou o governador regional Vyacheslav Fedorishchev.





A agência Astra indicou que a fábrica de produtos químicos KuibyshevAzot, em Togliatti, foi atingida, tendo um incêndio deflagrado nas instalações. A KuibyshevAzot é uma das principais empresas químicas da Rússia e está entre as dez maiores empresas do setor de azoto do país.

Entretanto, uma estação de radar perto do Cabo Fiolent, em Sebastopol, também ocupada, foi atingida. A cúpula do radar terá sido completamente destruída pelo fogo. Acredita-se que a instalação pertence à 31.ª Divisão de Defesa Aérea das Forças Aeroespaciais da Rússia, responsável pelos sistemas de defesa aérea S-400 e Pantsir.





