Enviado do líder da Rússia reúne-se com negociadores dos Estados Unidos

"As equipas discutiram uma variedade de temas e decidiram manter o contacto", disse Steve Witkoff, enviado especial do Presidente dos EUA, Donald Trump, num comunicado divulgado após as conversações com o negociador russo Kirill Dmitriev.

O encontro aconteceu na Florida, no sudeste do país, dias depois de os EUA terem suspendido, na segunda-feira, sanções ao petróleo russo, impostas em resposta à invasão da Ucrânia, em 2022, num esforço para mitigar a subida dos preços.

Na terça-feira, Trump afirmou que Putin, com quem falou no dia anterior, "quer ajudar na questão do Irão", referindo-se aos bombardeamentos iniciados em 28 de fevereiro pelos EUA e Israel contra a República Islâmica.

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia.