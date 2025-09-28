Drones voltam a sobrevoar instalações militares dinamarquesas
Drones foram observados sobre instalações militares na Dinamarca durante a noite pelo segundo dia consecutivo, anunciaram os militares dinamarqueses este domingo.
"As Forças Armadas confirmam que foram observados drones em várias das suas instalações durante a noite. Vários meios foram mobilizados", disseram os militares em comunicado.
Não foram fornecidos mais detalhes sobre os incidentes ou a resposta dos militares.
Os meios de comunicação dinamarqueses noticiaram que nenhum aeroporto foi encerrado durante a noite. Copenhaga vai acolher uma cimeira de chefes de governo da União Europeia na quarta e quinta-feira.
A presença misteriosa de drones na Dinamarca e na Noruega desde 22 de Setembro levou ao encerramento de vários aeroportos, com Copenhaga a sugerir um possível envolvimento russo.
No sábado, o exército dinamarquês afirmou que foram observados drones não identificados sobre "vários locais militares" durante a noite, mas recusou-se a divulgar mais detalhes.
A polícia confirmou que "um ou dois drones" foram observados na sexta-feira à noite perto e sobre a base militar de Karup, a maior do país, que alberga todos os helicópteros das forças armadas, a vigilância do espaço aéreo, a escola de aviação e funções de apoio.
A NATO aumentou a sua vigilância no Báltico após as invasões, disse um porta-voz da aliança de defesa.
Estas medidas reforçadas incluem a implantação de múltiplas plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, bem como de pelo menos uma fragata de defesa aérea, na região oeste da Rússia, disse o porta-voz da aliança, Martin O'Donnell, numa conferência de imprensa realizada na noite de sábado para domingo.
Pela voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, a Rússia descartou quaisquer responsabilidades nos incidentes e avisou que qualquer ataque por parte da NATO ou da UE terá uma resposta "decisiva".