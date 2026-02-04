Duas pessoas morreram em ataque ucraniano contra Lugansk

O governo local da região de Lugansk comunicou através das redes sociais que um jovem e uma mulher de 20 anos foram mortos no ataque ucraniano com um aparelho aéreo não tripulado (drone) que atingiu um autocarro que circulava na cidade de Novokrassnianka, região de Lugansk.

Em setembro de 2022, a Rússia reivindicou a anexação da região de Lugansk, bem como das regiões de Donetsk (leste), Zaporijia e Kherson (sul), embora não controle "de facto" todo o território.

O ataque ocorreu numa altura em que se espera a realização de uma nova ronda de negociações entre as delegações de Moscovo, Kiev e Washington em Abu Dhabi.

Os negociadores tentam encontrar uma solução para o conflito desencadeado pela ofensiva russa de grande escala contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Por outro lado, as autoridades de Kiev acusaram hoje as Forças Armadas da Rússia pelo lançamento de 105 drones de longo alcance contra várias regiões da Ucrânia desde a tarde de terça-feira.

Na região de Odessa, sul, o governador militar ucraniano reportou danos em infraestruturas industriais e civis.

Do total de drones russos, as defesas aéreas ucranianas neutralizaram 88 aparelhos aéreos não tripulados durante a última noite sobre diversas regiões do sul, norte e leste da Ucrânia.

Outros 17 drones não foram intercetados e atingiram 14 locais diferentes na Ucrânia, que a Força Aérea não especificou.