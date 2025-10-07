É falso o vídeo do javali que assusta um soldado russo num gasoduto da Ucrânia

Alegação: javali assusta soldado russo num túnel sob Kupiansk, na Ucrânia

No domingo, 05 de outubro, a conta de `breaking news` Clash Report, que tem mais de 640 mil seguidores no X (antigo Twitter), publicou um vídeo alegadamente filmado num gasoduto em Kupiansk, na região de Kharkiv, Ucrânia, onde se vê o que parece ser um soldado russo a ser surpreendido por um porco selvagem ou um javali enquanto rasteja para atravessar um tubo escuro.

A Russian soldier unexpectedly meets with a wild boar inside an underground pipeline near Kupiansk, Ukraine. pic.twitter.com/jE1lwC2gpR — Open Source Intel (@Osint613) October 5, 2025

A publicação só esteve disponível cerca de uma hora e não foi arquivada, mas rapidamente o vídeo foi copiado e partilhado por dezenas de contas em várias redes sociais, incluindo por políticos ucranianos, como o ex-vice-ministro e ex-conselheiro no Ministério da Administração Interna, Anton Gerashchenko: https://archive.ph/rSrAm.

Desde então, as imagens foram partilhadas por vários órgãos de comunicação social, sobretudo ucranianos, embora com alertas sobre a sua autenticidade estar por provar (https://archive.ph/0XtWJ e https://archive.ph/XB4fA), e emitidas em Portugal num espaço de análise do canal de notícias Now, onde o vídeo foi apresentado como real.

Factos: É um vídeo falso gerado por IA

Ainda no domingo, várias contas da comunidade OSINT (`open source intelligence`, ou inteligência de fontes abertas) alertaram para a grande probabilidade de o vídeo ter sido criado por Inteligência Artificial (IA), nomeadamente pelo novo gerador Sora 2, da empresa OpenAI, lançado recentemente: https://archive.ph/nHl6h e https://archive.ph/P27bx (exemplos)

De facto, uma análise atenta aos 7 segundos de imagens, nomeadamente a cada fotograma, permite detectar parte da marca de água do Sora 2 (https://openai.com/pt-BR/sora/) no início do último segundo, onde se vê claramente o símbolo no canto inferior esquerdo - uma espécie de nuvem com dois olhos, embora sem a designação `Sora`.

Aquela marca terá escapado após a criação do vídeo e a posterior utilização de outra ferramenta de IA para apagar as marcas de água - tal como existem ferramentas de IA para a geração de vídeos, existem também serviços que se especializaram em remover estas marcas que alguns modelos de IA adicionam às imagens, sobretudo nas que são produzidas em versões gratuitas.

Mas o vídeo apresenta também várias inconsistências, como o facto de o alegado soldado estar a rastejar num tubo sujo e molhado mas ter a farda seca e limpa, a ausência de marcas ou salpicos ou qualquer outro efeito das escorregadelas do javali no piso enlameado, ausência de sombra do javali, entre outros pormenores como a farda, a arma ou os emblemas.

Após os primeiros alertas, a conta Clash Report eliminou o vídeo da conta principal sem apresentar qualquer explicação, mas mantém uma referência a essa publicação na versão turca da conta: https://archive.ph/5W0Nh.

Em resposta ao Lusa Verifica, o diretor-geral editorial do canal Now informa que o comentador que apresentou o vídeo "está a fazer uma segunda verificação e, se for o caso, fará a devida correção no ar, como sempre faz".

Avaliação Lusa Verifica: Falso

Apesar de ainda se desconhecer a origem e a intenção do vídeo, não existe qualquer fonte credível que ateste a veracidade das imagens do javali que parece assustar um soldado russo dentro de um alegado gasoduto em Kupiansk, na Ucrânia, mas há várias evidências de que se trata de um vídeo falso gerado por uma ferramenta de IA, nomeadamente uma marca de água do gerador de vídeo Sora 2.