Embaixador russo em Portugal responde a Cravinho e nega ambição de Moscovo de destruir UE

"A história das nossas relações com Bruxelas, as iniciativas russas dedicadas à construção de um espaço único da cooperação e segurança de Lisboa a Vladivostok [maior cidade portuária da Rússia no oceano Pacífico], bem como o cumprimento consciente por Moscovo de compromissos de parceria no âmbito tanto político como económico, são provas ilustrativas disto", frisou o embaixador russo.

Mikhail Kamynin acusa ainda os líderes europeus de estarem "envolvidos diretamente no atual conflito na Ucrânia" e de estarem a “desperdiçar mil milhões de euros” para militarizar Kiev.

"Não escondem que desejam uma `derrota estratégica` da Rússia no campo de batalha ao não conseguir abafar Moscovo pelas sanções económicas ilegais e isolá-lo no palco internacional. Esta aspiração é tão forte que estão prontos para desperdiçar mil milhões de euros dos contribuintes a fim de militarizar Kiev, ao ignorar ao mesmo tempo os seus numerosos problemas internos", escreveu o diplomata russo no comunicado., recuando aos protestos entre 2013 e 2014, que culminaram numa onda de agitação civil que levou à demissão do então presidente ucraniano pró-russo Viktor Yanukovych e do seu governo."É óbvio que o golpe de Estado de 22 de fevereiro de 2014, que exatamente hoje faz dez anos, não teria sido possível sem a participação direta dos Estados Unidos e de alguns membros da União Europeia", realçou.Para Mikhail Kamynin, Washington e Bruxelas apoiaram "o empenho determinado de neonazis, que chegaram ao poder, na rutura dos laços historicamente estreitos com Moscovo".

Dois anos desde o início da invasão russa

O embaixador russo salientou ainda que "a política das novas autoridades ucranianas tem sido acompanhada por assassinatos de líderes de opinião pró-russos, discriminação linguística e opressões religiosas"."Por fim, em 2014, o regime de Kiev desencadeou um genocídio da população do Donbass chamada ‘operação antiterrorista’, cujas vítimas mortais foram mais de 13 mil pessoas, inclusive crianças", vincou.Para além disso, o ministro dos Negócios Estrangeiros ressalvou que “a Rússia já demonstrou também a sua elevada incompetência militar e os ganhos territoriais que tem conseguido são, aliás, muito pequenos, que foram feitos a um custo que nenhum regime decente aceitaria de milhares e milhares de mortos por cada metro quadrado de território”.