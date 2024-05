Espanha entrega 1,1 mil ME de armas à Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai reunir-se esta segunda-feira em Madrid com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, com quem deverá assinar um acordo bilateral de segurança, e terá um encontro com o rei antes de participar num almoço em sua honra e de visitar o Congresso, noticiou a agência espanhola EFE.

Segundo o El País, citado pela EFE, o acordo bilateral de segurança inclui o fornecimento de equipamentos militares que vão desde mísseis Patriot até tanques de batalha Leopard, além de uma ampla gama de produtos de fabrico espanhol, como projéteis de artilharia, sistemas anti-drone e lançadores de foguetes portáteis.

O jornal acrescenta que o acordo envolve contratos de milhões de euros para a indústria de defesa espanhola, uma vez que o equipamento militar será fabricado por empresas espanholas como a TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal e Instalaza.

A visita desta segunda-feira será a primeira visita bilateral oficial de Zelensky a Espanha, embora já tenha estado em Granada em outubro passado para a cimeira da Comunidade Política Europeia, no âmbito da Presidência espanhola do Conselho da UE.

A visita, inicialmente prevista para 17 de maio, mas que teve de ser cancelada devido à ofensiva russa na Ucrânia, só foi oficialmente confirmada ao início da noite de domingo pelo Palácio Moncloa, por razões de segurança.

O executivo espanhol limitou-se a informar que Sánchez receberá o presidente ucraniano na Moncloa às 11h00 em Lisboa, após o que ambos comparecerão numa conferência de imprensa.

Pouco depois desta comunicação, a Casa do Rei informou que Felipe VI receberá Zelensky no Palácio Real às 13h00 em Lisboa e 45 minutos mais tarde terá lugar um almoço em sua honra.