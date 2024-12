EUA avisam que a Rússia poderá atacar a Ucrânia com mísseis Orechnik "nos próximos dias"

O aviso surge no mesmo dia que Moscovo prometeu dar “uma resposta” ao ataque de Kiev, na manhã desta quarta-feira, contra um aeródromo militar no sul da Rússia, com recurso aos mísseis norte-americanos ATACMS.Depois de ter obtido luz verde de Washington e Londres, em novembro, para atacar a Rússia com mísseis de longo alcance americanos ATACMS e britânicos Storm Shadow, Kiev tem desde então realizado ataques em solo russo com recurso a estas armas.Depois disso, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a produção em massa deste tipo de mísseis (apelidados “Orechnik”) e prometeu voltar a utilizá-los contra a Ucrânia.Recentemente, em resposta a ataques semelhantes, Putin ameaçou mesmo bombardear centros de decisão em Kiev com o míssil Orechnik, bem como países ocidentais que estejam a fornecer armas à Ucrânia para serem usadas contra território russo.

Ucrânia intensifica ataques

Apesar das constantes ameaças do presidente russo, a Ucrânia continua a atacar a Rússia e intensificou os ataques contra instalações militares e energéticas russas para perturbar a logística do exército de Moscovo.Dois deles foram “abatidos” e “os outros (...) desviados por equipamento de guerra eletrónica”, assegurou o exército russo.Os destroços que caíram "feriram os funcionários" no complexo militar e dois edifícios foram "danificados".Até ao momento, as autoridades ucranianas não assumiram a responsabilidade nem comentaram este alegado ataque.

O que se sabe sobre o novo míssil?

O uso do míssil Orechnik por parte da Rússia marcou um ponto de viragem e levou a uma escalada de tensões sem precedentes em quase três anos de conflito.O míssil em causa atinge uma velocidade dez vezes superior à do som, o que o torna incapaz de ser intercetado mesmo pelos sistemas ocidentais atualmente mais avançados.c/agências