Putin ameaça atacar "centros de decisão" em Kiev

A partir do Cazaquistão, Vladimir Putin clamou que as forças da Rússia lançaram, em 48 horas, uma centena de mísseis e 466 drones, tendo causado importantes danos, já esta quinta-feira, à infraestrutura energética da Ucrânia.





"Esta noite conduzimos um ataque de larga escala com 90 mísseis de classes semelhantes e 100 drones. Dezessete alvos foram atingidos", afirmou Putin, acrescentando que os alvos eram "instalações militares, instalações da indústria de defesa" ucranianos.







À margem de uma cimeira regional, o presidente russo afirmou que este último ataque, que terá atingido pelo menos 17 alvos e, constituiu uma resposta aos bombardeamentos com recurso a mísseis de produção norte-americana.

"Trata-se de uma resposta aos contínuos ataques contra o nosso território com a ajuda de mísseis ATACMS", enfatizou em Astana.





E repetindo o aviso, Putin deixou claro: "Como já disse muitas vezes, haverá sempre uma resposta da nossa parte".





Além disso, o Kremlin está a escolher alvos na Ucrânia que possam incluir "centros de tomada de decisão" em Kiev.







"Atualmente, o Ministério da Defesa e o Estado-Maior estão a escolher alvos para atingir em território ucraniano. Podem ser instalações militares, empresas de defesa e industriais, ou centros de tomada de decisão em Kiev", declarou o chefe de Estado da Federação Russa.







Até agora, os ataques russos não atingiram prédios governamentais na capital ucraniana, protegida por defesas aéreas. Mas o líder russo garante que míssil hipersónico Oreshnik, que foi disparado pela primeira vez numa cidade ucraniana na semana passada, é incapaz de ser intercetado.



"Vamos continuar a responder aos ataques em curso em território russo com mísseis de longo alcance de fabricação ocidental, como já foi dito, inclusive possivelmente continuando a testar o Oreshnik em condições de combate, como fizemos a 21 de novembro", disse Putin.







Ainda de acordo com Putin, o novo míssil começou a ser produzido em série e a Rússia “foi forçada” a testá-lo em condições de combate “em resposta aos ataques com armas ocidentais no território das regiões de Bryansk e Kursk”.



“Apesar dos nossos avisos sobre o perigo de uma escalada do conflito, foram executados ataques contra o nosso território”, afirmou o chefe do Kremlin.



Sobre o Oreshnik, disse que tudo o que se encontrava no epicentro da explosão provocada pelo ataque com o novo míssil “foi, de facto, transformado em pó”.



Putin reiterou que a velocidade do míssil (2,5 a três quilómetros por segundo) o torna indetetável pelas baterias antimíssil inimigas, mas insistiu que não se trata de uma arma de destruição maciça por ser muito mais precisa.



Putin recordou que a Rússia avisou repetidamente que os ataques com armas ocidentais de longo alcance significariam o “envolvimento direto” dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte na guerra na Ucrânia.



“A utilização de tais armas sem a participação direta de militares e especialistas dos países da NATO é simplesmente impossível”, justificou.





De acordo com Putin, a Ucrânia tem tentado repetidamente atacar instalações russas de importância estatal em Moscovo e São Petersburgo. O presidente garantiu, contudo, que Moscovo conhece em pormenor os fornecimentos de armas ocidentais à Ucrânia.



“Sabemos, evidentemente, quantos sistemas de armas o inimigo possui, onde se encontram exatamente, quantas armas foram entregues à Ucrânia e quantas estão planeadas para serem entregues”, afirmou.



Putin salientou que a Rússia produz dez vezes mais sistemas de mísseis e equipamento relacionado com mísseis do que os países da NATO no seu conjunto.



“No próximo ano, esta produção aumentará mais 25% a 30%”, acrescentou.







As autoridades ucranianas disseram que a Rússia lançou hoje de madrugada um ataque de grande envergadura com mísseis e ‘drones’ contra instalações de produção e distribuição de energia em toda a Ucrânia.



Foram registadas explosões em Kiev, Kharkiv, Rivne, Khmelnytskyi, Lutsk e em muitas outras cidades do centro e oeste da Ucrânia, bem como na região de Sumi, no nordeste.