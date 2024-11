Cabos submarinos. Primeiro-ministro sueco fala em "alto risco" no Mar Báltico

, disse Ulf Kristersson ao jornal britânicono final de uma cimeira que decorreu na Suécia, na quarta-feira, com os seus homólogos bálticos e nórdicos.A semana passada, o cabo C-Lion 1, que liga a Alemanha e a Finlândia, e o Arelion, entre a Lituânia e a Suécia, deixaram de funcionar em menos de 24 horas, levantando suspeitas de mão criminosa, a mando ou a favor do Kremlin.O primeiro-ministro sueco recusa-se a especular sobre quem pode ter sido responsável pelo rompimento dos dois cabos de telecomunicações de fibra ótica, mas afirma que continuam a investigar o caso “com cuidado”.“Agora estamos a ter cuidado para não acusar ninguém de nada. Não sabemos se foi sabotagem”, disse Kristersson ao"Do lado sueco, tivemos contacto com o navio e com a China e dissemos que queremos que o navio se dirija às águas suecas", disse Kristersson, sublinhando que não está a fazer quaisquer acusações e procura apenas “clareza sobre o que aconteceu”."Gostaria de reiterar o apoio consistente da China ao trabalho com todos os países para manter a segurança dos cabos submarinos internacionais e de outras infraestruturas de acordo com o direito internacional", disse o porta-voz do ministério chinês, MaoNing, na quarta-feira.

Polónia propõe missão policial no Báltico

. Este "policiamento naval" consistiria na mobilização de patrulhas militares conjuntas de países ao redor do Báltico para combater a ameaça da Rússia.“Precisamos de novos instrumentos para combater as ameaças”, disse Donald Tusk.“Partilhamos uma avaliação de segurança semelhante relativamente às infraestruturas críticas e aos recursos estratégicos do Mar Báltico”, acrescentou, sublinhando que todos os países presentes nesta cimeira (Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Letónia, Estónia, Polónia) consideraram a iniciativa “interessante”.Estes cabos submarinos são responsáveis pela transmissão de sinais de telecomunicações e carregam milhões de dados. Portugal tem 20 destes cabos que carregam todas as informações secretas e as forças armadas acreditam que a Rússia tenta roubar esses dados sempre que passa em águas portuguesas.As tensões no Mar Báltico têm aumentado desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Com a adesão da Suécia à NATO no início deste ano, depois da Finlândia, todos os países que circundam o Mar Báltico, com exceção da Rússia, são agora membros da Aliança Atlântica.