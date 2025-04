"Sentença de morte". Rússia envia general crítico do Governo para liderar combates de alto risco na Ucrânia

Ivan Popov foi então enviado para a Síria para ser vice-comandante do contingente russo nesse país. No entanto, em maio de 2024 acabou por ser detido por alegada fraude, acusação que negou veementemente. Os procuradores russos pediram uma pena de prisão de seis anos para o general, que foi também demitido das Forças Armadas.





Há dois anos, o major-general Ivan Popov era um comandante condecorado e elogiado pela sua liderança das tropas no sul da Ucrânia. Tudo mudou quando decidiu enviar uma mensagem de voz aos seus colegas na qual condenava superiores e criticava a direção do Ministério da Defesa."As Forças Armadas da Ucrânia não conseguiram romper o nosso Exército pela frente, (mas)", afirmou na mensagem, enviada em julho de 2023.O general disse ainda que, quando se queixou da falta de artilharia e de outras questões, "os comandantes superiores sentiram o perigo e rapidamente, num dia, inventaram uma ordem para o Ministro da Defesa, retiraram-me e livraram-se de mim".No mês passado, numa carta aberta ao presidente russo, Popov pediu que o autorizassem a regressar ao campo de batalha e descreveu Vladimir Putin como o seu "guia moral e modelo a seguir", cujo exemplo o fez "finalmente compreender o significado das lendárias palavras".Na semana passada, a defesa de Popov conseguiue ficasse livre de uma eventual pena de prisão.“Nós, juntamente com o Ministério da Defesa, apresentámos um pedido de suspensão do processo (…), com a decisão positiva de enviar o Ivan para a Operação Militar Especial”, ou seja, para a guerra na Ucrânia, adiantou o advogado Sergei Buinovsky.Popov não vai, porém, regressar ao 58.º batalhão, no qual estava colocado antes da demissão. Segundo o jornal russo, o general será enviado para a UcrâniaKateryna Stepanenko, do Instituto para o Estudo da Guerra, sediado em Washington, explicou à CNN que, já que o comando militar russo utiliza as unidades Storm-Z sobretudo em ataques frontais suicidas”.O Kremlin tem continuado a usar prisioneiros na guerra contra a Ucrânia e, recentemente, Vladimir Putin prometeu atribuir o estatuto de veterano aos membros das unidades Storm-Z. “Vamos definitivamente resolver isso”, assegurou. “Tenho ótimos contactos, vou chegar a acordo com o Governo e os deputados”.