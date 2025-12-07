Exército ucraniano recupera controlo de aldeia na região de Dnipropetrovsk
O Exército ucraniano disse hoje que recuperou o controlo da aldeia de Tikhe, na região central de Dnipropetrovsk, território que a Rússia anunciou ter capturado no dia 21 de novembro deste ano.
A 67.ª Brigada Mecanizada do Exército da Ucrânia reportou a libertação de Tikhe através de uma publicação na sua página de Facebook, em que afirma que os soldados conseguiram expulsar o inimigo da aldeia e "limpá-la dos invasores", graças às suas ações "coordenadas e precisas", bem como à sua "corajosa execução".
Em 21 de novembro, os russos tinham anunciado a captura de Tikhe e Vidradne, na região de Dnipropetrovsk.
Por outro lado, a plataforma de análise ucraniana DeepState noticiou hoje que as forças russas avançaram para perto de duas localidades nas regiões de Donetsk e Zaporijia.
Essas localidades são a aldeia de Yampil, no distrito de Kramatorsk, e a povoação de Solodke, no distrito de Polohi.
Segundo o Estado-Maior do Exército ucraniano, no sábado ocorreram 161 confrontos diretos, com a maior parte concentrada na frente de Pokrovsk, em Donetsk, onde os russos lançaram 45 ataques.
A Rússia anunciou a captura de Pokrovsk na passada terça-feira, mas, de acordo com o Comando Leste do Exército ucraniano, as forças de Kiev continuam entrincheiradas dentro da cidade, onde realizam operações de busca e assalto para "eliminar os soldados inimigos".
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje a captura da cidade de Rivne (Rovnoye, em russo), na região de Donetsk, e afirmou que as forças russas estão a "expulsar as forças inimigas" da cidade de Hrishine, a cerca de cinco quilómetros a noroeste de Pokrovsk.