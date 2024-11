Explosões em Kiev. Rússia desencadeia primeiro ataque com mísseis desde agosto

Segundo as autoridades ucranianas, a. Não há para já registo de vítimas ou danos.

No primeiro ataque com mísseis em mais de dois meses, a Rússia utilizou mísseis de cruzeiro lançados de aviões estratégicos, bem como mísseis balísticos, disseram os militares ucranianos.





A escala do ataque e a extensão de quaisquer danos não foram imediatamente claros. O ataque envolveu mísseis lançados por bombardeiros estratégicos, bem como mísseis balísticos, avançaram os militares.

"[O presidente russo, Vladimir] Putin está a lançar um ataque com mísseis contra Kiev", escreveu Andriy Yermak, chefe de gabinete do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, na plataforma de mensagens Telegram.Kiev tem enfrentado ataques derussos quase todas as noites durante semanas. Vitali Klitschko, presidente da Câmara Municipal, disse que umsobrevoou o centro de Kiev durante a manhã.”, Escreveu a administração da cidade de Kiev no mensageiro Telegram.



Há meses que os ucranianos esperam por um ataque de mísseis de grande envergadura, preocupados com a possibilidade de este poder vir a dar um rude golpe no sistema energético, provocando longos apagões, numa altura em que o inverno se instala e o consumo de eletricidade é elevado.

Alguns dos residentes de Kiev queixam-se de falta de sono devido aos ataques regulares de, que acionam o alerta de ataque aéreo, que soa por toda a cidade e toca nos telefones.Apesar dos ataques regulares com, a, quando lançou um ataque maciço em todo o país que, segundo as autoridades, envolveu mais de 200e mísseis.Segundo a Ucrânia, o ataque no final de agosto matou sete pessoas e atingiu instalações de energia em todo o país, chamando-lhe o “ataque mais massivo” da guerra.As autoridades russas disseram que abateram 34 aparelhos aéreos não tripulados, a manhã de domingo, numa vaga que causou um ferido. Horas antes, a Ucrânia tinha sido alvo de um ataque de 145russos, um número recorde, disse Zelensky.A guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas.

Empresas com fornecimento elétrico limitado

O operador da rede nacional de energia da Ucrânia, Ukrenergo, introduziu limites no fornecimento de eletricidade para empresas esta quarta-feira devido a importações “significativamente” mais baixas e geração mais baixa, disse a empresa.”, disse Ukrenergo na aplicação Telegram.A última vez que foram impostas restrições maciças ao fornecimento de eletricidade às empresas e às famílias foi após um ataque maciço de mísseis erussos no final de agosto.

O maior gerador e distribuidor privado de energia da Ucrânia, DTEK, disse que as restrições se aplicariam a Kiev, a região de Kiev, Odesa, Dnipro e as regiões de Donetsk.

, disse a DTEK no Telegram.

As autoridades disseram que o país perdeu cerca de metade da sua capacidade de geração e agora depende principalmente da energia gerada por três centrais nucleares.



c/ agências