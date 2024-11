Trump à vista. NATO e Administração Biden correm contra o tempo na Ucrânia

Em conferência de imprensa conjunta, Blinken confirmou que as, onde uma pequena parte está ocupada por forças ucranianas. Por isso, aque levou Antony Blin

“Uma das coisas que a NATO tem feito nos últimos anos é fortalecer os seus laços com os seus parceiros na região do Indo-Pacífico. É algo que vamos aprofundar nas próximas semanas e meses”.

De acordo com o secretário-geral da NATO, não é só a Coreia do Norte que está a ajudar a Rússia. A China apoia a Rússia no “esforço de guerra” contra a Ucrânia e o Irão está a fornecer armas, pagas por Moscovo. “Desta forma [a Rússia] ajuda o Irão a continuar os seus esforços para desestabilizar o Médio Oriente e não só”, sublinhou Mark Rutte.





O secretário-geral da Aliança Atlântica apelou ainda a um aumento da despesa com a defesa dos países europeus. Mark Rutte agradeceu o empenho e o trabalho de Antony Blinken que sublinhou a urgência em “encontrar parcerias”.







A Presidência de Biden termina a 19 de janeiro e o dia seguinte marca o regresso de Donald Trump à Casa Branca. Tendo em conta que, no primeiro mandato como presidente dos EUA (2017-2021), Trump ameaçou retirar o país da NATO, ninguém quer arriscar o que 2025 vai mostrar ao mundo. Até porque o presidente eleito passou a A NATO tem “muito trabalho pela frente”, alertou o secretário de Estado norte-americano. campanha presidencial a prometer terminar rapidamente com a guerra da Rússia, sem esclarecer como.





Depois do encontro com o secretário-geral da NATO, Antony Blinken vai encontrar-se com o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, com o Comandante Supremo da Aliança Atlântica na Europa, General Christopher Cavoli, com representantes da União Europeia e também com o secretário britânico de Relações Exteriores, David Lammy, em Bruxelas.