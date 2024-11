Blinken desloca-se de emergência a Bruxelas

O secretário de Estado norte-americano vai reunir-se com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e com os aliados no Conselho do Atlântico Norte, o principal órgão de decisão política da Aliança Atlântica.



Blinken terá ainda encontros com responsáveis da União Europeia (UE) nesta visita-relâmpago, destinada a “discutir o apoio à Ucrânia na sua defesa contra a agressão russa”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, num comunicado.



Esta deslocação de Blinken a Bruxelas ocorre num contexto de preocupações na Ucrânia e em muitas capitais da Europa sobre a continuidade do apoio a Kiev após a eleição presidencial de Trump, no passado dia 5 de novembro, a que se juntou uma crise política na Alemanha.