Mundo
Guerra na Ucrânia
Financiamento de Kiev. Rangel otimista com possibilidade de usar ativos russos
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia aprovaram mais sanções contra a Rússia. O alvo serão empresários responsáveis pela frota de petroleiros russos.
Foto: Nuno Amaral - Antena 1
"Continuo com esperança, e Portugal trabalhará para isso, para que consigamos chegar a um acordo substancial sobre o plano inicial - que é o de utilizar os ativos imobilizados russos, com garantias para os países que ficariam numa situação menos confortável", afirmou o ministro português dos Negócios Estrangeiros.
Rangel acredita que "a Europa ganha muito" com estas negociações, se se olhar para a União Europeia "como um ator que estava a mudar as regras do jogo, especialmente o equilíbrio de forças".