Financiamento de Kiev. Rangel otimista com possibilidade de usar ativos russos

Foto: Nuno Amaral - Antena 1

Paulo Rangel participou na reunião, em Bruxelas, e disse estar otimista quanto à possibilidade de usar os ativos russos imobilizados para uma linha de crédito sem juros para a Ucrânia.



"Continuo com esperança, e Portugal trabalhará para isso, para que consigamos chegar a um acordo substancial sobre o plano inicial - que é o de utilizar os ativos imobilizados russos, com garantias para os países que ficariam numa situação menos confortável", afirmou o ministro português dos Negócios Estrangeiros.



Rangel acredita que "a Europa ganha muito" com estas negociações, se se olhar para a União Europeia "como um ator que estava a mudar as regras do jogo, especialmente o equilíbrio de forças".