O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou-se favorável a uma mudança na estrutura militar do país, de forma a "reduzir a burocracia" e a facilitar a gestão das tropas envolvidas na guerra contra a Rússia. No início desta semana, fontes militares ucranianas avançaram ao `site` The New Voice of Ukraine que pretendiam fazer a transição do atual sistema de brigadas para um sistema de corporações até ao final de novembro.