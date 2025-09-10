Kiev anuncia que país está a ser atacado com "muitos mísseis"

O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrí Yermak, escreveu nas suas redes sociais que a Rússia está a atacar com "muitos mísseis", além de drones.

As Forças Armadas polacas informaram durante a madrugada que dezenas de projéteis russos entraram no espaço aéreo polaco, obrigando as defesas da Polónia a neutralizar alguns deles.

Uma pessoa morreu na região de Zhitómir, na Ucrânia central, segundo as autoridades ucranianas.

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrí Sibiga, atribuiu o facto de o ataque russo ter afetado diretamente a Polónia ao "crescente sentimento de impunidade" do Presidente russo, Vladimir Putin, por não ter sido punido pela comunidade internacional por escaladas anteriores.

"Putin simplesmente continua a escalar, expandindo a sua guerra, testando o Ocidente", escreveu Sibiga na rede social X.

O chefe da diplomacia ucraniana acrescentou que "uma resposta fraca" a este ataque incitará a Rússia a continuar a expandir a guerra. Sibiga escreveu que "os mísseis e drones russos chegarão ainda mais ao interior da Europa".

O ministro ucraniano pediu, como Kiev já fez em ocasiões anteriores em que drones russos caíram em território romeno ou polaco, que os países situados a oeste da Ucrânia utilizem as suas defesas aéreas para intercetar drones e mísseis que sobrevoem o oeste da Ucrânia.