Kiev denuncia "ataque horrível" após visita de enviados dos EUA

The moment the US President’s peace envoys left, Putin launched another massive, horrific attack against Kyiv, damaging residential areas and killing at least two people.



His ballistic missiles speak louder than his words on diplomacy. Strike after strike on residential… pic.twitter.com/UwiW5LChf7 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 8, 2026

"Foi um ataque complexo que os russos tentaram planear para causar o máximo de danos à vida possível – mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e anti navio, e shaheds movidos a jato", disse Zelensky no X.

In Kyiv and the region, as well as in many other regions, efforts to deal with the aftermath of the Russian strike have been underway since last night. It was a complex attack that the Russians tried to plan to cause as much harm to life as possible – ballistic missiles, cruise… pic.twitter.com/A6QNY51ltd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2026



"Na região de Kiev, foram atingidas infraestruturas críticas. Na região de Odessa, foi atingido um mercado comum. Duas pessoas ficaram feridas em Kharkiv. Um prédio de apartamentos ficou danificado. De manhã, a locomotiva do comboio Kyiv-Sumy foi atacada numa estação ferroviária na região de Sumy. Felizmente, ninguém ficou ferido. A retirada da população está em curso. Zaporizhzhia e a região de Dnipro também foram alvos de ataques", esclareceu.





Segundo Zelensky, "apesar dos excelentes resultados contra mísseis de cruzeiro, os mísseis balísticos continuam a ser particularmente difíceis de intercetar, e diariamente defendemos junto dos nossos parceiros a necessidade de intercetores. Já discutimos isto com americanos e europeus, e haverá mais reuniões, incluindo hoje, com representantes de países e empresas que podem ajudar com os fornecimentos e com o nosso sistema antibalístico – FREYJA. Agradeço a todos os nossos parceiros que dão prioridade ao apoio à defesa aérea da Ucrânia. Isto significa, diretamente, salvar vidas".

Já a Força Aérea ucraniana revelou que abateu 142 drones, 31 dos 32 mísseis de cruzeiro e dois mísseis balístico, num ataque noturno que teve como alvo principal a região em redor da capital Kiev e a região sul de Odessa.



Breve pausa nos ataques

Jared Kushner e Steve Witkoff chegaram a Kiev após negociações em Moscovo, nas quais o Kremlin disse não descartar o retomar das negociações trilaterais.

Na Crimeia, anexada pela Rússia, ataques ucranianos mataram duas pessoas e uma ficou ferida.





c/Agências

, danificando áreas residenciais e matando pelo menos duas pessoas", afirmou Andriy Sybiga na rede social X.", acrescentou Sybiha, instando os aliados a intensificarem a pressão sobre Moscovo, bem como a fornecerem intercetores para abater mísseis balísticos, uma vez que osde Kiev destes equipamentos são criticamente baixos.Segundo o ministro ucraniano, “ataque após ataque a edifícios de habitação não o aproxima da vitória nesta guerra — não passa de terror sem sentido”.A pressão sobre Moscovo promove a diplomacia — não a obstrui. Pressão mais forte aproxima a paz”, rematou.O presidente ucraniano,, num ataque realizado na última noite.O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, revelou que mais 10 pessoas ficaram feridas na cidade, enquanto a queda de destroços provocou incêndios num prédio de apartamentos de cinco andares e num bloco residencial de três andares.O ataque danificou pelo menos 14 edifícios, um dormitório, uma escola, uma clínica, armazéns e outros locais, disseram as autoridades.O aeroporto de Lublin, na Polónia, suspendeu temporariamente os voos devido às operações militares.A Rússia retomou os seus ataques depois de os enviados de paz dos EUA, Jared Kushner e Steve Witkoff, terem abandonado Kiev após um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no domingo, enquanto a administração Trump renovava os seus esforços para pôr fim à guerra de quatro anos e meio da Rússia na Ucrânia.Antes das negociações, a Rússia intensificou os ataques aéreos contra Kiev e áreas próximas, realizando-os praticamente 24 horas por dia durante vários dias, em vez de principalmente à noite, utilizandoa jato mais rápidos que mataram residentes e interromperam atividades.O Ministério russo da Defesa afirmou que Moscovo atingiu alvos militares e logísticos em Kiev e na região circundante, bem como no porto de Chornomorsk, no Mar Negro, segundo as agências de notícias russas.A área alberga uma grande refinaria de petróleo operada pela empresa estatal Rosneft, bem como outras instalações industriais e militares.