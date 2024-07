Kiev recebe primeiros caças F-16 para travar ataques aéreos russos

As autoridades ucranianas têm pressionado nos últimos meses os seus aliados ocidentais para receber F-16, realçando que são extremamente necessários para lutar contra os ataques de mísseis executados pela Rússia.

O F-16 é especializado em suprimir as defesas aéreas inimigas. O Ocidente avançou hesitantemente no sentido de fornecer os caças, após preocupações anteriores de que a entrega à Ucrânia de armamento avançado agravaria ainda mais a guerra com a Rússia.

Os EUA também têm treinado pilotos ucranianos em F-16 e já formaram o primeiro grupo de pilotos.

Durante a sua visita a Washington no início deste mês para a cimeira da NATO, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressionou os aliados da NATO para removerem todas as limitações à forma como as armas fornecidas pelo Ocidente são utilizadas, permitindo em concreto às forças ucranianas alcançar um conjunto alargado de alvos russos.

Zelensky invocou hoje a proibição ocidental a ataques profundos em território russo e a falta de assistência material como a causa dos recentes ganhos territoriais da Rússia na Ucrânia.

"Alguém acredita que é possível travar [os russos] se apenas três [brigadas ucranianas] em 14 estiverem equipadas?", lamentou Zelensky, citado por vários meios de comunicação social franceses.

Não é claro quantos F-16 foram fornecidos na primeira entrega ou quais os países que os forneceram. O Governo ucraniano não confirmou a receção dos caças, sendo que a notícia da entrega dos aviões foi adiantada pela agência Bloomberg, de acordo com a AP.

O Presidente dos EUA Joe Biden autorizou o envio de aviões de guerra construídos nos EUA para a Ucrânia em agosto de 2023, após meses de pressão de Kiev e de debate interno na administração norte-americana, onde as autoridades temiam que a medida pudesse aumentar as tensões com o Kremlin.

Bélgica, Dinamarca, Países Baixos e Noruega -- todos membros da NATO -- comprometeram-se a fornecer à Ucrânia mais de 60 aviões.

A Ucrânia precisa de pelo menos 130 caças F-16 para neutralizar o poder aéreo russo, de acordo com as autoridades ucranianas.