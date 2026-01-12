Kiev reclamou neutralização de 135 drones russos ferindo duas pessoas

O ataque russo contra o sul da Ucrânia deixou várias cidades e parte da capital regional, Odessa, sem energia.

Segundo o governador da região de Odessa, Oleg Kiper, duas pessoas ficaram feridas e pelo menos cinco residências e um edifício administrativo foram danificados.

O governador afirmou ainda que os serviços de abastecimento de água foram restabelecidos após a interrupção provocada pelo ataque.

A região de Odessa está sob ataque da Rússia quase diariamente.

No norte do país, segundo a Força Aérea de Kiev, 16 drones atingiram 11 locais diferentes que não foram especificados.

Uma das regiões da Ucrânia alvo do ataque foi Chernihiv, no norte do país, uma das zonas mais afetadas pelos bombardeamentos dos últimos meses.

De acordo com as autoridades, o ataque russo causou danos em centrais de energia no distrito de Novgorod-Siversk, Chernihiv, e deixou várias cidades sem eletricidade.

Por outro lado, as autoridades da Rússia disseram que abateram 12 drones ucranianos durante a noite e outros seis hoje de manhã.

Segundo o Ministério da Defesa, quatro drones foram neutralizados na região de Rostov, seguindo-se a Península da Crimeia (2), Adiguésia (2), Kursk (2) e Mar Negro.

Outro drone foi abatido sobre Voronezh.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a Península da Crimeia e lançou uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.