Kiev reivindica sabotagem de navio da Frota Russa do Báltico

De acordo com um comunicado dos GUR, o caça-minas Aleksander Obukhov "sofreu graves danos" devido ao "misterioso aparecimento de um buraco na conduta de gás" que fez com que entrasse água no motor.

A embarcação, que se preparava para iniciar uma missão, está agora em reparação, mas, segundo os serviços ucranianos, o motor M-503 utilizado por este caça-minas é, por ser invulgar, tecnicamente difícil de reparar, além de ser caro.

Os serviços de informações militares ucranianos já realizaram um ato de sabotagem contra a Frota Russa do Mar Báltico, em abril deste ano, quando, através de um marinheiro russo que tinha decidido colaborar com a Ucrânia, provocaram um incêndio no interior de uma corveta de mísseis russa atracada em Kaliningrado, causando graves danos nos seus sistemas elétricos e de comunicação.