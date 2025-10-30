Kiev rejeita anúncio de Putin de cerco russo a duas cidades ucranianas

Numa reunião com soldados feridos num hospital militar de Moscovo, na quarta-feira, Putin sugeriu que os militares russos estavam prontos para abrir corredores seguros e deixar os jornalistas ucranianos e ocidentais "ver com os seus próprios olhos o que está a acontecer".

O líder russo firmou que as tropas ucranianas estão cercadas em Pokrovsk, um importante bastião na região leste de Donetsk, e em Kupiansk, um entroncamento ferroviário na região nordeste de Kharkiv.

A Rússia alargou recentemente a já significativa vantagem que detinha em termos de tropas e armamento em pontos-chave ao longo da linha da frente de cerca de mil quilómetros, quase quatro anos depois de ter invadido o país vizinho.

Mas as forças armadas ucranianas disseram que as alegações de que Kupiansk está cercada são "invenções e fantasias", enquanto o porta-voz das forças do leste da Ucrânia, Hryhorii Shapoval, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que a situação em Pokrovsk é "difícil, mas controlada".

O 7º Corpo de Reação Rápida do Exército Ucraniano, que defende Pokrovsk, disse que a Rússia tinha mobilizado cerca de 11 mil soldados numa tentativa de cercar a cidade.

Algumas unidades russas conseguiram infiltrar-se em Pokrovsk, reconheceu o corpo, numa publicação nas redes sociais.

As autoridades russas já fizeram alegações no passado sobre a captura de cidades ucranianas que se revelaram falsas. Não foi possível verificar de forma independente as alegações de Moscovo.

O Presidente da Rússia indicou na quarta-feira que a Rússia está aberta a um acordo para a rendição das tropas ucranianas nas duas cidades.

Uma visita da imprensa às áreas permitiria aos repórteres ver "as condições em que as tropas ucranianas cercadas se encontram, para que a liderança política da Ucrânia possa tomar as decisões relevantes sobre o destino dos seus cidadãos", disse Putin.

Pequenos grupos de soldados russos estão envolvidos em combates casa a casa em Kupiansk e Pokrovsk, disseram autoridades ucranianas e `bloggers` de guerra russos, enquanto a artilharia e os drones alvejam estradas.

Os militares ucranianos dependem cada vez mais de `drones` para abastecer as tropas.

O Instituto para o Estudo da Guerra disse na noite de terça-feira que as forças russas avançaram na zona de Pokrovsk, mas "quase de certeza que não controlam atualmente qualquer posição dentro da própria cidade".

O grupo de reflexão com sede nos Estados Unidos acrescentou que os avanços "dificilmente provocarão um colapso imediato do enclave ucraniano na direção de Pokrovsk".