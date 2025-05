Macron espera que "raiva" de Trump em relação a Putin "se traduza em ação"

O presidente francês quer estabelecer um prazo para a Rússia concordar com um cessar-fogo sob a ameaça de “sanções maciças”."A credibilidade dos Estados Unidos da América está em causa", disse Emmanuel Macron, garantindo que "falou" com Donald Trump sobre este assunto.O presidente francês refere-se às declarações de Trump desta segunda-feira, tendo descrito Vladimir Putin como “ absolutamente louco ”.Vários líderes europeus, incluindo Emmanuel Macron, viajaram para Kiev a 10 de maio e deram um ultimato à Rússia, juntamente com Washington, para aceitar um cessar-fogo imediato, ameaçando com "sanções massivas". No entanto, Moscovo rejeitou o pedido e abriu a porta a negociações diretas com a Ucrânia, mas que até agora fizeram poucos progressos.As duras palavras de Trump revelam a impaciência do presidente norte-americano em relação aos avanços e recuos de Vladimir Putin na Ucrânia – uma guerra que o republicano prometeu acabar em 24 horas.Donald Trump também criticou Volodymyr Zelensky, afirmando que cada vez que o líder ucraniano fala “só causa problemas”.O Kremlin já reagiu às críticas, afirmando que a forma como Trump se referiu ao presidente russo é “emocional”.